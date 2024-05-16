Столица поможет Чернигову достроить фортификационные сооружения

Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако во время сессии Киевсовета обратился к депутатам и громаде Киева с просьбой помочь усилить фортификационные сооружения вокруг Чернигова.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил сделать это. А также отметил, что усиление фортификаций является и защитой Киева с севера.

Читайте также Кличко передал защитникам от общины Киева пикапы, системы РЭБ и технику для работы БпЛА

"Это дополнительная защита Киева", – Виталий Кличко о фортификации вокруг Чернигова

"Чернигов защищает город Киев на севере. Благодаря несокрушимости черниговцев, враг не смог в начале войны прорваться в Киев с этого направления. Я даю соответствующее поручение профильному заместителю проработать этот вопрос. Убежден, что мы сможем помочь, по большому счету, не только черниговцам, но и наш город сделать более прочным и защищенным", – заявил Виталий Кличко.

Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако отметил, что строительство фортификационных сооружений началось сразу после освобождения территории области от оккупантов. Но сейчас есть потребность в усилении защиты.

"Чернигов находится в 80 километрах от границы с Россией. С первых дней большой войны ценой больших разрушений и потерь, благодаря героизму наших воинов и жителей, город-герой в течение 36 дней сдерживал врага и не пустил его дальше, вглубь страны. Тогда Чернигов стал щитом, который защитил от зла не только себя, но и столицу. Сразу после того, как мы отбили врага, город начал строительство сети фортификационных сооружений вокруг Чернигова. За 2 года, в 2022 и 2023-м, город вложил в это строительство более 110 миллионов гривен. И сейчас, учитывая сегодняшнюю тревожную ситуацию на фронте, в Харьковской области в частности, учитывая обращение военного руководства к нашему городу, нам есть необходимость продолжить эту работу. Усилить, укрепить, достроить дополнительные бетонные сооружения", – сообщил Александр Ломако.

Он отметил, что после изъятия у громад "военного" НДФЛ бюджет Чернигова оказался в затруднительном положении.

У нас был принят бюджет города с бюджетом развития 800 миллионов гривен, и 800 миллионов "военного" НДФЛ было изъято по решению Верховной Рады. Учитывая то, что город до сих пор оправляется от разрушений, которых он претерпел в 2022 году, и речь идет не только о защите Чернигова, но и о защите столицы, мы обращаемся к Киевскому городскому совету, к громаде столицы. Поддержать строительство фортификационных сооружений на условиях софинансирования, чтобы мы их сделали в течение ближайших месяцев,

– подчеркнул Ломако.

Исполняющий обязанности городского головы Чернигова поблагодарил громаду Киева и мэра Виталия Кличко за помощь, которую было предоставлено ранее.

"Я очень благодарен всем вам, громаде Киева за самый большой вклад в восстановление Чернигова – 100 миллионов гривен, которые в 2022 году вы проголосовали и мы направили на восстановление жилья и критической инфраструктуры города. Я очень благодарен лично мэру Киева Виталию Кличко и депутатам за поддержку сохранения местного самоуправления в Чернигове. Убежден, что только вместе мы победим врага и вместе отстроим нашу страну", – отметил Ломако.

Александр Ломако обратился к Киевскому горсовету: смотрите видео