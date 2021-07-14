В столице проходит первый международный форум по декарбонизации стальной индустрии

14 июля в Киеве начал работу первый международный форум "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины", при партнерстве компании Метинвест. На нем ключевые игроки отрасли обсуждают перспективные технологии по сокращению выбросов СО2 на производствах.

Участниками форума стали представители разных стран мира. Украина является участником Парижского соглашения и одним из лидеров мирового производства стали.

Новым вызовом для украинских производителей стали стал глобальный тренд по сокращению выбросов парниковых газов в промышленности.

На форуме участники обсуждают проблемы, связанные с декарбонизаций производства, существующие и перспективные технологии, планы компаний по сокращению выбросов СО2 и необходимое взаимодействие с государством в этом направлении.

Участники форума акцентируют внимание на практических аспектах внедрения новых технологий для уменьшения выбросов СО2 и переходе на безуглеродное производство стали.