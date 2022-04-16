В столице Сербии прошел пророссийский шабаш с портретами Путина

Тысячи сербов, размахивая российскими и сербскими флагами и неся фотографии Путина, прошли маршем по Белграду до российского посольства.

Цель акции

Целью этого шабаша было выразить протест против попыток правительства Сербии дистанцироваться от Москвы после ее вторжения в Украину. Участие в акции приняли многие представители ультранационалистических организаций.

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Они прошли от центра города до российского посольства, там они выпустили сигнальные ракеты, спели российский и сербский гимны и приветствовали две страны как братские народы.

Я пришел на этот митинг, чтобы поддержать Россию и сказать громкое и четкое "нет" политике власти Белграда, принявшей позорное решение проголосовать против России в ООН,

– сказал один из участников акции.

Протестующие скандировали "Нет НАТО" и "Сербы и россияне – братья", а также лозунги против президента Александра Вучича.

Отношения Сербии с Россией

После начала войны России против Украины Белград трижды голосовал за резолюции Организации Объединенных Наций, осуждающие вторжение и за прекращение деятельности РФ в главном органе ООН по правам человека.

Однако Сербия, почти полностью зависящая от российского газа и нефти, отказывается вводить санкции против Кремля и поддерживает регулярные рейсы в Москву.

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