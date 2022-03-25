На столичном вокзале развернули кардиоцентр: обследуют бесплатно

Военное положение и боевые действия на территории Украины заставляют людей волноваться. Стресс и переживания затрудняют работу сердца.

Так, медики заметили, что в течение последнего месяца учащается количество пациентов с ишемическими болезнями сердца, предынфарктными состояниями и инфарктами. Именно поэтому на центральном железнодорожном вокзале в Киеве развернули кардиоцентр, чтобы люди могли получить помощь.

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На столичном вокзале развернули кардиоцентр

Медики Института Амосова, наблюдая резкое увеличение кардиозаболеваний, решили проводить обследование на вокзале. В том числе и из-за того, что именно сюда чаще всего прибывают эвакуированные.

Это не есть все, кто заходят на вокзал, мы их консультируем. Конечно, те, кто жалуется на сердце, на перебои в работе сердца, нарушения ритма и все такое,

– сообщают медики.

Как проходит обследование

Обследуют и взрослых, и детей. График работы – с 9 часов утра до 15:00.

Бесплатный кардиоцентр расположен в помещении медпункта на первом перроне. За первый день работы здесь обследовали уже 22 человека, треть из которых нуждается в помощи. Например, одну женщину забрали сразу на скорой помощи, потому что были угрозы инфаркта.

Врачи говорят, что будут обследовать пассажиров столько, сколько потребуется.

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