Так, медики помітили, що упродовж останнього місяця частішає кількість пацієнтів з ішемічними хворобами серця, передінфарктними станами та інфарктами. Саме тому на центральному залізничному вокзалі в Києві розгорнули кардіоцентр, щоб люди могли отримати допомогу.

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На столичному вокзалі розгорнули кардіоцентр

Медики Інституту Амосова, спостерігаючи різке збільшення кардіозахворювань, вирішили проводити обстеження на вокзалі. Зокрема і через те, що саме сюди найчастіше прибувають евакуйовані.

Це не є всі, хто заходять на вокзал, ми їх консультуємо. Звичайно, ті, хто скаржиться на серце, на перебої в роботі серця, порушення ритму і таке інше,

– повідомляють медики.

Як проходить обстеження

Обстежують і дорослих, і дітей. Графік роботи – із 9 години ранку до 15:00.

Безплатний кардіоцентр розташований в приміщенні медпункту на першому пероні. За перший день роботи тут обстежили вже 22 людини, третина з яких потребує допомоги. Наприклад, одну жінку забрали одразу швидкою допомогою, бо були загрози інфаркту.

Лікарі кажуть, що обстежуватимуть пасажирів стільки, скільки буде потрібно.

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