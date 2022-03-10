Столичные спасатели встречают эвакуированных из Бучанского района Киевщины

Людей, прибывающих в столичный железнодорожный вокзал на автобусах, встречают спасатели, оказывая им психологическую и медицинскую помощь.

В ведомстве отметили, что для эвакуированных организовано питание. Также проводится координация прибывающих.

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Им показывают, где и когда будут прибывать поезда для дальнейшей эвакуации в безопасные населенные пункты. Делаем все возможное, чтобы как можно больше людей получили помощь, которую они так ждали. Боремся за наше будущее, все будет Украина

– отметили в ГСЧС.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 9 марта удалось эвакуировать 60 тысяч украинцев. Но российские захватчики намеренно создают гуманитарную катастрофу, они блокируют города и помешают эвакуации.