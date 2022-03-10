У відомстві зазначили, що для евакуйованих організоване харчування. Також проводиться координація прибуваючих.

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Їм показують, де і коли будуть прибувати поїзди для подальшої евакуації в безпечні населені пункти. Робимо все можливе, щоб якомога більше людей отримали допомогу, на яку вони так чекали. Боремося за наше майбутнє й далі, все буде Україна

– зазначили в ДСНС.

Раніше Президент України Володимир Зеленський, заявив, що 9 березня вдалося евакуювати 60 тисяч українців. Але російські загарбники навмисно створюють гуманітарну катастрофу, вони блокують міста та заваджають евакуації.

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