Столкновение двух разных миров: Зеленский показал проникновенные фото украинцев во время войны
15 апреля 2022 , 17:17Читати новину українською
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Владимир Зеленский показал проникновенные фото украинцев во время войны. Они просто жили мирной жизнью, стремились к гармонии для себя и своих детей, думали о будущем.
Зеленский рассказал о столкновении двух разных миров.
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Президент имел в виду мир мирных людей и людей, которых десятилетиями унижало государство, то есть Россия. Их специально загоняли в бедность и бесправие, чтобы власть могла направить их на любые авантюры.
Украинцы, которых настигла война / Фото из телеграма Владимира Зеленского:
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