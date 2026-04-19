Столкновение поездов в Винницкой области: названа предварительная причина и виновник

Днем 18 апреля в Браилове Винницкой области столкнулся скоростной поезд и тепловоз. Предварительно, инцидент произошел по вине машиниста тепловоза.

Об этом сообщила Укрзализныця.

Почему произошло столкновение?

Директор филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци Олег Головащенко рассказал, что предварительно можно констатировать, что боковое столкновение тепловоза произошло по вине его машиниста. Он выехал на запрещающий сигнал перед пассажирским "Интерсити+".

Установлено, что тепловоз находится в собственности частного карьера.

Тщательное расследование инцидента продолжается, а поврежденный поезд осмотрели специалисты Укрзализныци и Hyundai Rotem.

Всего в результате аварии повреждены 6 вагонов.

За медицинской помощью обратилась одна девушка с острой реакцией на стресс, но от госпитализации отказалась.

В скоростном поезде находились 576 пассажиров. Они пересели на резервный скоростной поезд. Конечная остановка рейса – в Перемышле. УЗ работала над тем, чтобы ускорить пересечение границы.

