В Днепропетровской области 7 апреля произошло ДТП автомобиля полиции и электрички. Они столкнулись, когда авто переезжало железную дорогу на участке Верховцево – Кривой Рог.

Предполагают, что нарушили правила полицейские. К счастью, все обошлось без жертв. Об этом сообщила в сообществе пользовательница Ирина Куса. Также она опубликовала соответствующее видео.

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Обстоятельства происшествия

Авто столкнулось с электропоездом Днепр – Кривой Рог. По словам Ирины Кусы, помощник машиниста сообщил, что переезд, где произошло ДТП, не охраняется шлагбаумом.

Единственное, что могло помочь предотвратить эту аварию – звуковой сигнал поезда. Однако, по предварительной версии, правоохранители ехали не убедившись, что путь свободен.

Какие последствия были у столкновения

На видео видно, что поезд зацепил переднюю часть полицейского авто тормозным цилиндром и развернул его. Поэтому там деформировался капот, оторвалась фара с бампером, а также согнулось переднее колесо.

Электричка в результате происшествия потеряла одну ступеньку на входе. Также там погнулась другая ступенька и есть незначительные повреждения корпуса вагона.

Правоохранители пока никак не прокомментировали это событие. Как только появится информация от них, мы обязательно сообщим.

Место происшествия после столкновения: видео из публикации в сообществе dtp.kiev.ua

Обратите внимание! Водитель Renault утром 15 марта ехал по полосе для общественного транспорта и совершил ряд других нарушений правил дорожного движения. Впоследствии Renault врезался в автомобиль правоохранителей. Это произошло в Киеве на улице Валерия Лобановского.