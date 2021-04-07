На Днепропетровщине столкнулись полицейский автомобиль и электричка – видео
В Днепропетровской области 7 апреля произошло ДТП автомобиля полиции и электрички. Они столкнулись, когда авто переезжало железную дорогу на участке Верховцево – Кривой Рог.
Источник:dtp.kiev.ua
Предполагают, что нарушили правила полицейские. К счастью, все обошлось без жертв. Об этом сообщила в сообществе пользовательница Ирина Куса. Также она опубликовала соответствующее видео.
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Обстоятельства происшествия
Авто столкнулось с электропоездом Днепр – Кривой Рог. По словам Ирины Кусы, помощник машиниста сообщил, что переезд, где произошло ДТП, не охраняется шлагбаумом.
Единственное, что могло помочь предотвратить эту аварию – звуковой сигнал поезда. Однако, по предварительной версии, правоохранители ехали не убедившись, что путь свободен.
Какие последствия были у столкновения
На видео видно, что поезд зацепил переднюю часть полицейского авто тормозным цилиндром и развернул его. Поэтому там деформировался капот, оторвалась фара с бампером, а также согнулось переднее колесо.
Электричка в результате происшествия потеряла одну ступеньку на входе. Также там погнулась другая ступенька и есть незначительные повреждения корпуса вагона.
Правоохранители пока никак не прокомментировали это событие. Как только появится информация от них, мы обязательно сообщим.
Место происшествия после столкновения: видео из публикации в сообществе dtp.kiev.ua
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