По меньшей мере 7 погибших и сотня раненых: в Египте столкнулись два поезда

8 ноября недалеко от города Гиза в Египте столкнулись два пассажирских поезда. В результате железнодорожной аварии погибли по меньшей мере 7 человек, а более 100 получили ранения.

Один из поездов следовал из Гизы в Фаюм и на скорости протаранил другой поезд, остановившийся на путях на маршруте Каир – Асуан. По информации BBC, в результате удара несколько вагонов сошли с рельсов и упали на склон рядом с железнодорожным полотном. Среди погибших спасатели уже опознали машиниста одного из поездов.

Что известно о масштабах разрушений и состоянии пострадавших

Кадры с места аварии запечатлели искореженные и перевернутые вагоны, причем один из них от удара разорвало пополам. На месте развернули экстренную спасательную операцию, а очевидцы вместе со специалистами бросились вытаскивать заблокированных пассажиров.

Больницы региона оперативно перешли в режим повышенной готовности из-за массового наплыва пациентов. Министр здравоохранения сообщил, что большинство пострадавших госпитализировали с переломами костей и черепно-мозговыми травмами. В прокуратуре предупредили, что число погибших еще может увеличиться из-за тяжелого состояния многих раненых.

Помощь пострадавшим и их семьям прямо на месте происшествия оказывают представители Египетского Красного Креста, привлекшие специалистов по психологической поддержке.

Президент страны поручил правоохранительным органам подробно выяснить все обстоятельства трагедии и привлечь к ответственности каждого, чья халатность привела к аварии. В то же время в обществе начали раздаваться призывы к отставке главы министерства транспорта.

Движение поездов между Гизой и Верхним Египтом временно приостановлено, а на участок стянули тяжелую технику и краны для расчистки железнодорожного полотна. Железнодорожное ведомство пока не прогнозирует точных сроков возобновления сообщения.

Трагедия произошла между станциями Кафр-Аммар и Аль-Ракка в районе Аль-Айят, который ранее неоднократно становился местом масштабных железнодорожных аварий с человеческими жертвами.

Напомним, что в конце октября в Испании столкнулись два скоростных поезда. В результате возможной ошибки погибли более 70 человек.