В столице Чехии на главном железнодорожном вокзале столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии пострадали 46 человек, в том числе – 15 граждан Украины.

Об этом сообщает Aktuálně.cz.

Что известно о столкновении поездов в Праге?

Авария произошла во вторник, 17 ноября, около 07:00 на мосту через улицу Сейфертова недалеко от главного железнодорожного вокзала Праги. Столкнулись два пассажирских поезда, которые двигались с небольшой скоростью.

По словам представителя пожарной службы Мирослава Ржезача, столкновение не привело к серьезным разрушениям. В то же время в результате инцидента пострадали десятки людей, большинство из них получили легкие травмы. Несколько человек получили тяжелые ранения, спасатели доставили их в столичные больницы.

"Мы фиксируем нескольких тяжелораненых, у которых существовала угроза остановки основных жизненных функций,

– отметил представитель спасателей Карел Кирс.

Пожарные сообщили, что приоритетом во время операции является сортировка людей по степени тяжести травм. На месте аварии работали десять спасательных бригад и четыре медицинские. Также на месте происшествия у спасателей был специальный эвакуационный транспорт.

Около 09:30 полиция сообщила о завершении спасательной операции. В настоящее время следователи совместно с железнодорожными инспекторами устанавливают причины и обстоятельства аварии. По предварительным подсчетам Железнодорожной инспекции, ущерб от столкновения превысит 655 тысяч евро.

Сколько украинцев пострадали?

По сообщению Посольства Украины в Чехии, среди 46 пассажиров, получивших легкие травмы, есть 15 граждан Украины.

На данный момент обращений от пострадавших на горячую линию дипломатического представительства не поступало. Посольство продолжает следить за ситуацией.

Напомним, 9 сентября в Польше пассажирский поезд PKP Intercity столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде вблизи Мокрых Сокольников. В результате столкновения часть вагонов сошла с рельсов и перевернулась. Тогда пострадали 20 человек, четверо из них получили тяжелые травмы.