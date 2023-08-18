Он также подчеркнул, что стоит сделать все, чтобы этот сценарий никогда не сбылся. По его словам, страны-члены Альянса уже работают над этим.
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Болгарский министр предупредил о возможном столкновении России и НАТО
Министр обороны Болгарии, комментируя недавний случай с турецким грузовым судном "Сукра Окан", которое было задержано в Черном море российскими военными по подозрению в транспортировке оружия, предназначенного для Украины, призвал суда не идти по международным водам в Черном море. Он порекомендовал использовать территориальные воды Румынии и Болгарии во избежание инцидентов.
Россия навязывает свои режимы и пытается агрессивно навязать свою волю,
– сказал Тагарев.
В ответ на запросы о потенциальном столкновении между НАТО и Россией в Черном море министр подчеркнул, что эту возможность нельзя исключать. Однако все же подчеркнул, что уже активно принимаются меры по недопущению такого сценария, поскольку упорные действия России постоянно провоцируют Альянс.
О столкновении говорил и экс-главнокомандующий НАТО в Европе
- Экс-главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис 17 августа сказал, что между Россией и Альянсом может развернуться война в Черном море. Это может произойти в результате российского террора в акватории моря, когда страна-агрессорка нападает на суда, направляющиеся в порты Украины.
- Ставридис считает, что избежать этого странам-союзникам Украины придется создать судоходный коридор, что может привести к потенциальной военной угрозе. Ставридис также раскритиковал "нападение" на турецкое судно "Сукра Окан", как "равнозначную пиратству".
- Также адмирал подчеркнул необходимость заручиться поддержкой всех государств-членов Альянса. Отмечая важность поддержки со стороны Турции, Румынии и Болгарии, стран НАТО, имеющих выход к Черному морю, адмирал предупредил, что если не удастся заручиться поддержкой всех стран-членов, это потенциально даст российскому Черноморскому флоту преимущество в военном мастерстве.