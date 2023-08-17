Это может произойти в результате российского террора в акватории моря, когда страна-агрессорка нападает на суда, направляющиеся в порты Украины. Ставридис считает, что избежать этого странам-союзникам Украины придется создать судоходный коридор, что может привести к потенциальной военной угрозе.
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Между Россией и НАТО может разразиться война
Бывший адмирал США Джеймс Ставридис, возглавлявший силы альянса на континенте с 2009 по 2013 год, сказал, что Москва рискует разжечь прямую войну с НАТО, перехватывая корабли в международных водах. По его мнению, эскалация на море, включая "нападение" на турецкий корабль "Сукра Окан", может заставить партнеров Киева вмешаться, чтобы предотвратить разрушение экономики Украины.
Действия России в международных водах Черного моря создают реальный риск эскалации к войне между НАТО и Россией. Альянс не собирается предоставлять Украине оружие и деньги, чтобы наблюдать, как Россия душит их экономику незаконной блокадой,
– сказал он.
Ставридис также раскритиковал "нападение" на турецкое судно, как "равнозначную пиратству". Поэтому он считает, что если Россия начнет захватывать суда или попытаться отпугнуть их, то НАТО, скорее всего, ответит поддержкой гуманитарного коридора для судоходства.
"Альянс мог бы защищать суда, следующие в украинский порт Одесса и с него боевыми самолетами и, возможно, военными кораблями в сопровождении", – подчеркнул Ставридис.
Напоследок адмирал утверждал, что поддержка только со стороны членов НАТО, имеющих выход в Черное море, а именно Турцию, Румынию и Болгарию, будет означать, что российский Черноморский флот будет преобладать в военном плане. Поэтому, по его мнению, следует привлечь поддержку всех стран-членов Альянса.
Что известно о "нападении" на судно "Сукра Окан"
- Министерство обороны России 13 августа объявило, что российские военные якобы перехватили турецкое судно "Сукра Окан", плавая под флагом Палау. Этот корабль направлялся в украинский морской торговый порт Измаил.
- По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, информация об остановке этого судна не достоверна. Она подчеркнула, что эти сообщения пропагандисты не подтверждают никаких официальных источников, кроме минобороны России.
- Также расследователи InformNapalm получили убедительные доказательства от моряков, ставших свидетелями действий экипажа на борту корабля "Сукра Окан" и их решительного отказа подвергаться требованиям и тактике запугивания со стороны россиян. Таким образом, оказалось, что информация, распространенная минобороной России, была не чем иным, как фейком.
- В то же время в сети появилось видео, где россияне "останавливают" турецкое судно в море. Оккупанты не оставляют никакого сомнения, что они террористы, которые намерены привлечь широкое внимание своим циничным делом.