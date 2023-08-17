Это может произойти в результате российского террора в акватории моря, когда страна-агрессорка нападает на суда, направляющиеся в порты Украины. Ставридис считает, что избежать этого странам-союзникам Украины придется создать судоходный коридор, что может привести к потенциальной военной угрозе.

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Между Россией и НАТО может разразиться война

Бывший адмирал США Джеймс Ставридис, возглавлявший силы альянса на континенте с 2009 по 2013 год, сказал, что Москва рискует разжечь прямую войну с НАТО, перехватывая корабли в международных водах. По его мнению, эскалация на море, включая "нападение" на турецкий корабль "Сукра Окан", может заставить партнеров Киева вмешаться, чтобы предотвратить разрушение экономики Украины.

Действия России в международных водах Черного моря создают реальный риск эскалации к войне между НАТО и Россией. Альянс не собирается предоставлять Украине оружие и деньги, чтобы наблюдать, как Россия душит их экономику незаконной блокадой,

– сказал он.

Ставридис также раскритиковал "нападение" на турецкое судно, как "равнозначную пиратству". Поэтому он считает, что если Россия начнет захватывать суда или попытаться отпугнуть их, то НАТО, скорее всего, ответит поддержкой гуманитарного коридора для судоходства.

"Альянс мог бы защищать суда, следующие в украинский порт Одесса и с него боевыми самолетами и, возможно, военными кораблями в сопровождении", – подчеркнул Ставридис.

Напоследок адмирал утверждал, что поддержка только со стороны членов НАТО, имеющих выход в Черное море, а именно Турцию, Румынию и Болгарию, будет означать, что российский Черноморский флот будет преобладать в военном плане. Поэтому, по его мнению, следует привлечь поддержку всех стран-членов Альянса.

Что известно о "нападении" на судно "Сукра Окан"