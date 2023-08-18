Він також наголосив, що варто зробити все, щоб цей сценарій ніколи не здійснився. За його словами, країни-члени Альянсу вже працюють над цим.
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Болгарський міністр попередив про можливе зіткнення Росії й НАТО
Міністр оборони Болгарії, коментуючи нещодавній випадок з турецьким вантажним судном "Сукра Окан", яке було затримано в Чорному морі російськими військовими за підозрою в транспортуванні зброї, призначеної для України, закликав судна не йти міжнародними водами у Чорному морі. Він порекомендував використовувати територіальні води Румунії та Болгарії для уникнення інцидентів.
Росія нав'язує свої режими й намагається агресивно нав'язати свою волю,
– сказав Тагарєв.
У відповідь на запити щодо потенційного зіткнення між НАТО та Росією в Чорному морі міністр підкреслив, що цю можливість не можна відкидати. Однак все ж підкреслив, що вже активно вживаються заходи щодо недопущення такого сценарію, оскільки наполегливі дії Росії постійно провокують Альянс.
Про зіткнення говорив і ексголовнокомандувач НАТО у Європі
- Ексголовнокомандувач НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс 17 серпня сказав, що між Росією та Альянсом може розгорнутися війна у Чорному морі. Це може статися внаслідок російського терору в акваторії моря, коли країна-агресорка нападає на судна, що прямують до портів України.
- Ставрідіс вважає, щоб уникнути цього країнам-союзникам України доведеться створити судноплавний коридор, що може призвести до потенційної воєнної загрози. Ставрідіс також розкритикував "напад" на турецьке судно "Сукра Окан", як "рівнозначну піратству".
- Також адмірал наголосив на необхідності заручитися підтримкою всіх держав-членів Альянсу. Наголошуючи на важливості підтримки з боку Туреччини, Румунії та Болгарії, країн НАТО, які мають вихід до Чорного моря, адмірал попередив, що якщо не вдасться заручитися підтримкою всіх країн-членів, це потенційно дасть російському Чорноморському флоту перевагу у військовій майстерності.