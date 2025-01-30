Воздушное судно, которое выполняло рейс 5342 авиакомпании American Airlines, было региональным самолетом Bombardier CRJ700, принадлежащий PSA Airlines. Оно вылетело из города Вичита, штат Канзас.

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Где самолет столкнулся с вертолетом

Катастрофа произошла 29 января около 21:00 в одном из самых строго контролируемых воздушных пространств мира, примерно в трех милях к югу от Белого дома и Капитолия.

За несколько минут до посадки авиадиспетчеры дали разрешение на приземление самолета на более короткую взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту Reagan National. Данные с сайтов отслеживания полетов показали, что воздушное судно скорректировало курс в соответствии с новым маршрутом захода на посадку.

Пассажирский самолет с 64 людьми на борту столкнулся с военным вертолетом во время посадки в аэропорту Рейгана вблизи округа Колумбия.

Где разбился самолет: смотрите на карте

К слову, что самолет столкнулся с военным вертолетом UH-60 Black Hawk. Известно, что вертолет вылетел из форта Белвуар в Вирджинии и совершал тренировочный полет.