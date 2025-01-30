Повітряне судно, яке виконувало рейс 5342 авіакомпанії American Airlines, було регіональним літаком Bombardier CRJ700, що належить PSA Airlines. Воно вилетіло з міста Вічіта, штат Канзас.

Дивіться також Літак і вертоліт, які розбились у США, могли впасти в річку, – NBC

Де літак зіткнувся із гелікоптером

Катастрофа сталася 29 січня близько 21:00 в одному з найсуворіше контрольованих повітряних просторів світу, приблизно за три милі на південь від Білого дому та Капітолію.

За кілька хвилин до посадки авіадиспетчери надали дозвіл на приземлення літака на коротшу злітно-посадкову смугу 33 у аеропорту Reagan National. Дані з сайтів відстеження польотів показали, що повітряне судно скоригувало курс відповідно до нового маршруту заходу на посадку.

Пасажирський літак із 64 людьми на борту зіткнувся з військовим гелікоптером під час посадки в аеропорту Рейгана поблизу округу Колумбія.

Де розбився літак: дивіться на карті

До слова, що літак зіткнувся із військовим гелікоптером UH-60 Black Hawk. Відомо, що вертоліт вилетів з форту Белвуар у Вірджинії й здійснював тренувальний політ.