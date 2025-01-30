Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC.

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Авіакатастрофа у Вашингтоні

Пасажирський літак і військовий вертоліт, що зіткнулися у Вашингтоні, могли обидва впасти в річку Потомак. У виданні пишуть, що температура води в річці зараз – 35 градусів за Фаренгейтом (приблизно 1,5 градуса за Цельсієм).

При такій температурі людина знепритомніє через 15-30 хвилин,

– пише видання.

Додамо, що у CNN пишуть, що за даними Національної метеорологічної служби, раптове занурення в таку холодну воду, відоме як холодовий шок, може викликати негайні фізіологічні реакції, такі як неконтрольоване задихання, прискорене дихання або гіпервентиляція.

"Холодовий шок може викликати миттєву паніку, страх або стресову реакцію, яка потім погіршує чітке мислення та прийняття рішень", — попередили в метеослужбі.

Вказується, що ці реакції в поєднанні зі сплеском частоти серцевих скорочень і артеріального тиску можуть підвищити ризик серцевої недостатності або інсульту, особливо для вразливих людей.

Відповідно до даних метеослужби, у воді при температурі 35 градусів (за Фаренгейтом) людина може втратити спритність всього за три хвилини, а втрата свідомості настає протягом 15-30 хвилин. Час виживання в таких умовах становить від пів години до 90 хвилин.

Додамо, що як повідомлялося раніше у NBC, на борту літака American Airlines знаходилися 60 пасажирів і 4 члени екіпажу, на борту вертольота Black Hawk – 3 члени екіпажу.