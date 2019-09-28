Столкновение автобуса с грузовиком в Черкасской области: есть пострадавшие

В Умани Черкасской области автобус Mercedes-Benz столкнулся с грузовым автомобилем Daf. В результате ДТП травмированы 9 человек.

Полицейские сообщают, что водитель грузового автомобиля не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался навстречу.

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Девять пассажиров автобуса доставили в Жашковскую центральную районную больницу. В Патрульной полиции предупредили, что движение транспорта на участке автодороги М-05, на которой произошло ДТП (153 км), затруднено.

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В то же время, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что в результате ДТП травмированы 11 человек.



Столкновение грузовика и автобуса в Черкасской области



Полиция расследует детали аварии

Отметим, что правительство создало специальную группу, которая будет расследовать масштабные аварии с многочисленными жертвами. Власть хочет понять причины возникновения ДТП на дорогах Украины.

Спецгруппа должна выяснить связаны ли аварии с использованием неподобающе оборудованных транспортных средств, или плохим освещением дорог.

К слову, за последнее время в Украине произошло два масштабных ДТП с участием грузовиков. 21 сентября в Одесской области произошло смертельное столкновение маршрутки и грузовика с цистерной. На момент страшной аварии в ней находились 12 человек. Водитель и 8 пассажиров погибли на месте, еще 4 человека пострадали.

На следующий день, 22 сентября, в Житомирской области на трассе Киев – Чоп водитель грузовика DAF не справился с управлением и врезался в автобус. На месте автокатастрофы погибли 9 пассажиров автобуса. Водитель грузовика и еще 9 пассажиров попали в больницу.