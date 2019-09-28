Зіткнення автобуса із вантажівкою на Черкащині: є постраждалі

В Умані Черкаської області автобус Mercedes-Benz зіткнувся із вантажним автомобілем Daf. Внаслідок ДТП травмовано 9 осіб.

Поліцейські повідомляють, що водій вантажного автомобіля не надав переваги в русі автобусу, що рухався назустріч.

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Дев'ятьох пасажирів автобуса доставили до Жашківської центральної районної лікарні. У Патрульній поліції попередили, що рух транспорту на ділянці автодороги М-05, на якій сталася ДТП (153 км), ускладнено.

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Водночас, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що внаслідок ДТП травмовано 11 осіб.



Зіткнення вантажівки і автобуса на Черкащині



Поліція розслідує деталі аварії

Відзначимо, що уряд створив спеціальну групу, що розслідуватиме масштабні аварії із численними жертвами . Влада хоче зрозуміти причини виникнення ДТП на дорогах України.

Спецгрупа має з'ясувати чи пов'язані аварії з використанням неналежно обладнаних транспортних засобів, або ж поганим освітленням доріг.

До слова, за останній час в Україні сталось дві масштабні ДТП за участі вантажівок. 21 вересня на Одещині сталось смертельне зіткнення маршрутки та вантажівки з цистерною . На момент страшної аварії у ній перебували 12 осіб. Водій та 8 пасажирів загинули на місці, ще 4 особи постраждали.

Наступного дня, 22 вересня, у Житомирській області на трасі Київ – Чоп водій вантажівки DAF не впорався з керуванням та врізався в автобус. На місці автокатастрофи загинули 9 пасажирів автобуса. Водія вантажівки та ще 9 пасажирів потрапили до лікарні.