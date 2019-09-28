Зіткнення автобуса із вантажівкою на Черкащині: є постраждалі
В Умані Черкаської області автобус Mercedes-Benz зіткнувся із вантажним автомобілем Daf. Внаслідок ДТП травмовано 9 осіб.
Поліцейські повідомляють, що водій вантажного автомобіля не надав переваги в русі автобусу, що рухався назустріч.
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Дев'ятьох пасажирів автобуса доставили до Жашківської центральної районної лікарні. У Патрульній поліції попередили, що рух транспорту на ділянці автодороги М-05, на якій сталася ДТП (153 км), ускладнено.
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Водночас, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що внаслідок ДТП травмовано 11 осіб.
Зіткнення вантажівки і автобуса на Черкащині
Поліція розслідує деталі аварії
Відзначимо, що уряд створив спеціальну групу, що розслідуватиме масштабні аварії із численними жертвами. Влада хоче зрозуміти причини виникнення ДТП на дорогах України.
Спецгрупа має з'ясувати чи пов'язані аварії з використанням неналежно обладнаних транспортних засобів, або ж поганим освітленням доріг.
До слова, за останній час в Україні сталось дві масштабні ДТП за участі вантажівок. 21 вересня на Одещині сталось смертельне зіткнення маршрутки та вантажівки з цистерною. На момент страшної аварії у ній перебували 12 осіб. Водій та 8 пасажирів загинули на місці, ще 4 особи постраждали.
Наступного дня, 22 вересня, у Житомирській області на трасі Київ – Чоп водій вантажівки DAF не впорався з керуванням та врізався в автобус. На місці автокатастрофи загинули 9 пасажирів автобуса. Водія вантажівки та ще 9 пасажирів потрапили до лікарні.