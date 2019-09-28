15:03
28 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіпедія за два мільярди. У Росії взялися за "маму"
      Вєсті Кремля
      21:46, 27 вересня
      Вєсті.UA: Що Богдан робив у Росії. Пендель від Мендель
      Вєсті.UA
      20:34, 27 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Зіткнення автобуса із вантажівкою на Черкащині: є постраждалі

      241 Читать новость на русском
      Аварія поблизу Умані
      Аварія поблизу Умані / facebook.com/cherkasypatrulpolice

      В Умані Черкаської області автобус Mercedes-Benz зіткнувся із вантажним автомобілем Daf. Внаслідок ДТП травмовано 9 осіб.

      Поліцейські повідомляють, що водій вантажного автомобіля не надав переваги в русі автобусу, що рухався назустріч.

      Дивіться також: Маршрутка та вантажівка зіткнулися у Дніпрі: 11 людей в лікарні

      Дев'ятьох пасажирів автобуса доставили до Жашківської центральної районної лікарні. У Патрульній поліції попередили, що рух транспорту на ділянці автодороги М-05, на якій сталася ДТП (153 км), ускладнено.

      Важливо: Смертельні ДТП на трасах України: Омелян пояснив причини трагедій

      Водночас, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що внаслідок ДТП травмовано 11 осіб.


      Зіткнення вантажівки і автобуса на Черкащині 

      Зіткнення автобуса і вантажівки біля Умані
      Поліція розслідує деталі аварії

      Відзначимо, що уряд створив спеціальну групу, що розслідуватиме масштабні аварії із численними жертвами. Влада хоче зрозуміти причини виникнення ДТП на дорогах України.

      Спецгрупа має з'ясувати чи пов'язані аварії з використанням неналежно обладнаних транспортних засобів, або ж поганим освітленням доріг.

      До слова, за останній час в Україні сталось дві масштабні ДТП за участі вантажівок. 21 вересня на Одещині сталось смертельне зіткнення маршрутки та вантажівки з цистерною. На момент страшної аварії у ній перебували 12 осіб. Водій та 8 пасажирів загинули на місці, ще 4 особи постраждали.

      Наступного дня, 22 вересня, у Житомирській області на трасі Київ – Чоп водій вантажівки DAF не впорався з керуванням та врізався в автобус. На місці автокатастрофи загинули 9 пасажирів автобуса. Водія вантажівки та ще 9 пасажирів потрапили до лікарні.

      blog_ava
      Головні новини 27 вересня: Данилюк звільняється та скандал речниці Зеленського із журналістом
      сьогодні
      3225
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Черкаська область Поліція
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чорна конячка: хто насправді винен в оголошенні імпічменту Трампу
      сьогодні , 15:00 Чорна конячка: хто насправді винен в оголошенні імпічменту Трампу
      Сергій Лещенко 14
      "Інженери роботів": що таке мехатроніка і де можна побачити змагання з "науки майбутнього"
      сьогодні , 12:00 "Інженери роботів": що таке мехатроніка і де можна побачити змагання з "науки майбутнього"
      Блог Медіа 177
      Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      26 вересня , 19:00 Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      539
      Импичмент отменяется, Трамп снова на коне
      сьогодні , 08:41 Импичмент отменяется, Трамп снова на коне
      Блог Соцмережі 3413
      Зеленое проклятье Трампа
      сьогодні , 00:00 Зеленое проклятье Трампа
      Іван Яковина 1268
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук