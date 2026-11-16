Уже 15 подозреваемых: полиция раскрыла подробности дела о столкновениях в Петропавловской Борщаговке
В Киевской области объявили о подозрении еще 7 участникам столкновений возле поста Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке. Всего по делу подозреваются 15 человек.
Как сообщили в Telegram-канале Национальной полиции Украины, шестерым фигурантам инкриминируется хулиганство, а еще одному – сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В настоящее время следователи готовят ходатайство в суд об избрании мер пресечения в отношении всех новых фигурантов.
Детали расследования
Продолжаются следственные действия в связи с событиями, произошедшими возле места временной дислокации подразделения Национальной гвардии Украины.
Правоохранители совместно с СБУ провели 33 обыска по местам проживания фигурантов и изъяли вещественные доказательства их причастности к противоправной деятельности.
Ранее правоохранители задержали женщину, подстрекавшую местных жителей к противоправным действиям, двух ее сообщников, а также еще пятерых человек.
Что известно о столкновениях?
Беспорядки вспыхнули вечером 2 ноября из-за ложных слухов в соцсетях о якобы незаконном удержании людей военными.
Ранее в рамках расследования подозрение было предъявлено молодому человеку, который бил ногами по кузову служебного транспорта Нацгвардии.