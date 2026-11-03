СЗЧ и плиточные работы: журналисты разоблачили второго "медика" из столкновений под Киевом

Журналисты установили личность киевлянина Виктора Ены, который в форме врача участвовал в столкновениях в Петропавловской Борщаговке 2 ноября. У мужчины нет медицинского образования, и он фигурирует в уголовных делах о мошенничестве и СЗЧ.

Подробности сообщило "Телевидение Торонто".

Какая есть информация о "медике" из Петропавловской Борщаговки?

36-летний киевлянин появился на видео рядом с женщиной, которая выдавала себя за сотрудницу скорой помощи.

Данные из судебного реестра свидетельствуют, что правоохранительные органы возбудили против него уголовное дело по фактам самовольного оставления воинской части и мошенничества.

Помимо уголовного преследования, у фигуранта имеются многочисленные факты привлечения к административной ответственности. В частности, речь идет о протоколах за мелкое хулиганство, совершение ДТП, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и пребывание в нетрезвом состоянии в статусе военнослужащего.

По данным аналитической системы YouControl, до 2019 года киевлянин имел зарегистрированный ФЛП в сфере розничной торговли, а с апреля 2022 года руководит фирмой "ВиЯш", которая насчитывает более 50 видов деятельности.

В то же время в телефонных справочниках абоненты указывали его как плиточника, бетонщика или таксиста.

Пророссийские нарративы и соратники Стахива возле военных

Ранее следователи "Следствие.Инфо" идентифицировали женщину в медицинской спецодежде, которая представлялась врачом и руководителем "Мед-престиж", как Валентину Молодую.

Предприятие фактически не функционирует с 2023 года, а сама женщина не имела никаких законных оснований пользоваться машиной скорой помощи с этой идентификацией.

В соцсети TikTok Молодая позиционирует себя как расследовательницу, публикует видео с российской символикой и призывами к свержению украинской власти. На акции она показывала удостоверение львовской организации "Плечом к плечу", которой нет в официальном реестре СМИ Нацсовета.

Трансляцию с места противостояния вел соратник Остапа Стахива Андрей Рачок, который ранее опрокинул ханукию в столице и подозревается в оправдании вооруженной агрессии РФ. Он уверял, что прибыл по вызову фальшивых медиков, и на камеру координировал провокационные действия.

Как распространяли фейк о заложниках?

Массовый инцидент в Петропавловской Борщаговке разразился после распространения в соцсетях вымышленных сообщений о четырех десятках заложников и якобы погибшем.

Полиция сразу опровергла эти утверждения, а командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что в здании мобилизованные военнослужащие законно и временно проживают.

Первые публикации о якобы заблокированных врачах распространили беглец Мирослав Олешко, Дмитрий Гнап и ресурсы Остапа Стахива. После информационной манипуляции у здания собралась толпа, которая бросала камни, взрывала пиротехнику и разбивала припаркованные автомобили.