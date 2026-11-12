Обыски и объявленные подозрения: полиция и СБУ задержали 13 участников столкновений в Борщаговке

В Киевской области задержали 13 активных участников столкновений возле пункта дислокации Нацгвардии, произошедших 2 ноября. Организаторка провокаций имела поддельное удостоверение хирурга, а один из молодых людей разбивал машину кувалдой.

Как сообщила Служба безопасности Украины, следователи совместно с Национальной полицией провели 14 дополнительных обысков в рамках расследования событий в Петропавловской Борщаговке.

Каковы подробности расследования?

В отношении семи задержанных суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Среди фигурантов оказался 18-летний уроженец Запорожской области, который четыре с половиной года прожил в оккупации и переехал в Киевскую область лишь несколько месяцев назад. Парень бил кувалдой по патрульному автомобилю и автобусу военных.

Правоохранители показали кадры с места событий в Борщаговке: смотрите видео

К блокированию проезда присоединились также 22-летняя местная безработная и 21-летний строитель из Ровенской области. Они собственноручно повреждали транспорт Национальной гвардии и открыто подстрекали толпу к уничтожению спецтехники правоохранителей.

Задержание участников столкновений: смотрите фото

Псевдохирург без медицинского образования и поддельные документы

Организацией инцидента занималась местная жительница, которая представлялась сотрудницей частного медицинского учреждения. Женщина использовала поддельное удостоверение врача-хирурга, призывая людей штурмовать временный пункт военных.

Следствие установило, что задержанная никогда не получала высшего медицинского или фармацевтического образования. Министерство здравоохранения Украины официально подтвердило, что никаких профессиональных сертификатов или удостоверений ей не выдавали.

Правоохранители квалифицировали действия задержанных по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Семь человек СБУ объявила подозреваемыми в препятствовании законной деятельности воинских формирований и распространении данных об их дислокации.

Обыски у участников столкновений в Борщаговке: смотрите видео

Подозрения и угроза лишения свободы до восьми лет

Что полиция инкриминирует еще шестерым фигурантам: хулиганство и сопротивление представителям правоохранительных органов. Всем причастным к беспорядкам грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

Как уже сообщалось на нашем сайте, правоохранители установили более сотни причастных лиц к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке. Столкновения вспыхнули из-за распространения ложных сообщений о якобы удержании десятков военных.

На самом деле заказчики пытались инсценировать медицинскую эвакуацию бойца, который самовольно покинул воинскую часть. Во время нападения агрессивная толпа разбила четыре полицейских автомобиля и служебный автобус Нацгвардии.