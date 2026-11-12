Обшуки й оголошені підозри: поліція та СБУ затримали 13 учасників сутичок у Борщагівці

Як повідомила Служба безпеки України, слідчі спільно з Національною поліцією провели 14 додаткових обшуків у межах розслідування подій у Петропавлівській Борщагівці.

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Які подробиці розслідування?

Сімом затриманим суд уже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Серед фігурантів опинився 18-річний уродженець Запорізької області, який чотири з половиною роки прожив в окупації та перебрався на Київщину лише кілька місяців тому. Хлопець бив кувалдою по патрульному автомобілю та автобусу військових.

Правоохоронці показали кадри з місця подій у Борщагівці: дивіться відео

До блокування проїзду долучилися також 22-річна місцева безробітна та 21-річний будівельник із Рівненщини. Вони власноруч пошкоджували транспорт Нацгвардії та відкрито підбурювали натовп трощити спецтехніку правоохоронців.

Затримання учасників сутичок: дивіться фото

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Псевдохірург без медичної освіти та фальшиві документи

Організацією інциденту займалася місцева жителька, яка представлялася працівницею приватної медичної установи. Жінка використовувала підроблене посвідчення лікаря-хірурга, закликаючи людей штурмувати тимчасовий пункт військових.

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Слідство встановило, що затримана ніколи не здобувала вищої медичної або фармацевтичної освіти. Міністерство охорони здоров'я України офіційно підтвердило, що жодних професійних сертифікатів чи посвідчень їй не видавали.

Правоохоронці кваліфікували дії затриманих за кількома статтями Кримінального кодексу України. Сімом особам СБУ оголосила підозру за перешкоджання законній діяльності військових формувань та поширення даних про їхнє розміщення.

Обшуки в учасників сутичок у Борщагівці: дивіться відео

Підозри та загроза ув'язнення до восьми років

Ще шістьом фігурантам поліція інкримінує хуліганство та опір представникам правоохоронних органів. Усім причетним до заворушень загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, правоохоронці встановили понад сотню причетних до заворушень у Петропавлівській Борщагівці. Сутички спалахнули через поширення неправдивих повідомлень про начебто утримання десятків військових.

Насправді замовники намагалися інсценувати медичну евакуацію бійця, який самовільно залишив військову частину. Під час нападу агресивний натовп розбив чотири автомобілі поліції та службовий автобус Нацгвардії.