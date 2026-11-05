Заворушення на Київщині: поліція встановила вже 130 причетних до сутичок із Нацгвардією

Про це повідомили у Національній поліції України.

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Скільки людей взяли участь у заворушенні у Петропавлівській Борщагівці?

Правоохоронці встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень у Петропавлівській Борщагівці на Київщині.

За даними кримінальних аналітиків поліції, 27 із них безпосередньо брали участь у протиправних діях, а ще 24 – агресивно поводилися, провокували конфлікти та підбурювали людей до протистояння з правоохоронцями й нацгвардійцями.

Під час заворушень було пошкоджено чотири службові автомобілі поліції та автобус Національної гвардії.

Дії причетних осіб оцінять у межах розслідувань Нацполіції, СБУ та Офісу генпрокурора. Розслідування триває.

Силовики встановили 130 учасників провокації під Києвом: дивіться відео

Що відомо про провокацію у Петропавлівській Борщагівці

2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці на Київщині сталися сутички між натовпом, поліцією та військовослужбовцями Нацгвардії. Люди намагалися потрапити до будинку, який використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини 3121 НГУ.

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У соцмережах поширили фейкові повідомлення про, що в будинку нібито незаконно утримують і катують близько 40 військових.

За даними Нацгвардії, на об'єкті перебували 18 військовослужбовців. Четверо з них мали тілесні ушкодження, тому їх доправили до госпіталю. Командування заявило, що частина військових раніше самовільно залишила службу. Водночас обставини отримання травм і можливі порушення їхніх прав перевіряють.

СБУ стверджує, що конфлікт організували, щоб незаконно вивезти одного з нацгвардійців. Для цього жінка видавала себе за медикиню та намагалася потрапити до будинку під приводом надання допомоги військовим.

СБУ повідомила про затримання трьох організаторів заворушень. Їм оголосили підозри.