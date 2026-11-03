Установлены личности около 100 человек: СБУ расследует столкновения в Петропавловской Борщаговке

Служба безопасности Украины возбудила три уголовных дела в связи со столкновениями возле военного объекта в Киевской области. Правоохранители установили личности около 100 участников событий и проводят у них неотложные обыски.

Об этом сообщил заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий во время брифинга 3 ноября. Подробности передает 24 Канал.

Что известно о расследовании инцидента?

Расследование ведется по статьям о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины, несанкционированном распространении информации о расположении сил обороны и организации массовых беспорядков.

В настоящее время оперативники и следователи проводят санкционированные обыски у фигурантов. Решается вопрос об официальном задержании ключевых лиц и сообщении им о подозрении.

По данным спецслужб, организаторы заранее планировали инцидент. Их целью было использовать военнослужащего Нацгвардии для искусственного создания общественного резонанса, однако ситуация в столице и Киевской области остается полностью контролируемой.

Действия полиции во время беспорядков

В то же время глава Национальной полиции Максим Цуцкиридзе сообщил, что правоохранители отдельно идентифицировали 16 наиболее радикально настроенных участников протеста.

Сотрудники полиции сознательно отказались от применения силы во время инцидента, чтобы не спровоцировать кровопролитие.

Это проявление мужества. Они действительно мужественно не дали возможности врагу создать нужную картинку. И на данный момент у нас почти нет пострадавших в ходе этих инцидентов,

– подчеркнул чиновник.

Цуцкиридзе добавил, что активные столкновения и попытки прорыва в здание начались около 17:00, когда демонстранты наносили ущерб полицейским.

Полиция не имела права входить внутрь здания без специального разрешения суда, поскольку это режимный военный объект.

Предыстория конфликта

Как уже сообщалось на нашем сайте, инцидент произошел 2 ноября в Петропавловской Борщаговке возле здания, которое на законных основаниях арендовала Нацгвардия.

Сначала наряд полиции прибыл по сообщению о возможном удержании одного человека, однако на месте участники митинга заявили уже о 40 якобы захваченных заложниках.

Впоследствии выяснилось, что внутри помещения находились 26 человек, включая 17 военнослужащих Нацгвардии, а четырем людям оказывали медицинскую помощь.

Подстрекательство толпы сопровождалось фейковыми стримами в соцсетях и появлением посторонних лиц, ложно представившихся медиками.