Столкновения под Радой: возросло количество задержанных и травмированных, обнаружили оружие

В Киеве под стенами Верховной рады полиция проводит следственные действия. В ходе этого произошли столкновения с протестующими, во время которых были травмированы несколько человек.

По данным начальника столичной полиции Андрея Крищенко, были задержаны 50 человек. Кроме того, травмированы 6 человек и 4 правоохранителей.

Читайте также: Суд отпустил под залог сторонника Саакашвили Бурцева

Он рассказал, что полиция пришла к палаточному городку под стенами парламента провести следственные действия из-за стычек, которые здесь произошли 27 февраля. Тогда, по словам Крищенко, пострадали 15 правоохранителей. По этой причине было открыто дело по статье 345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Что касается задержанных 3 марта, то пока им обвинение не предъявляли.

Андрей Крищенко рассказал, что во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили предметы, похожие на гранаты, а также бутылки с зажигательной смесью, заостренные палки.