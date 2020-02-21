Столкновения в Новых Санжарах имели политическую поддержку, – Зеленский
Президент считает, что события в новых Санжарах произошли не только из-за неадекватной реакции местных жителей, но и из-за политики. Такую же версию событий выдвинул председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Речь идет не только о столкновениях на Полтавщине, но и в Тернопольской области, сообщает Интерфакс Украина.
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Аргументом "за" в отношении этой мысли может быть то, что большинство задержанных протестующих в Новых Санжарах не являются местными жителями. Это подтвердил пресс-секретарь полтавской полиции Юрий Сулаев изданию "Коло".
Да, были люди на машинах с номерами из других областей. Если говорить об этом, то 16 из 24-х были неместными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение,
– рассказал Сулаев.
Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов говорит, что к протестам также причастны местные бизнесмены, которые могут потерять доходы.
"Они боятся потерять прибыли, которые ранее постоянно получали от коррупционных схем. Чтобы сохранить свою коррупционную ренту, они перешли к откровенной дестабилизации, к антигосударственной деятельности, которая угрожает национальной безопасности.
Важно! Все 24 человека, которые были задержаны за столкновения, идентифицированы. 23 отпустили домой, еще 1 находится под стражей. По состоянию на утро 21 февраля ситуация в Новых Санжарах спокойная. Правоохранители Полтавщины несут службу в усиленном режиме.
Президент также спрогнозировал, что этих самых людей вскоре можно будет увидеть на акциях против земельной реформы. В некоторых из так называемых активистов местные издания узнали "фермеров из Херсона", которые выступали на акциях против земельной реформы.
Смотрите видео протестов и столкновений в Новых Санжарах:
Протесты и столкновения в Новых Санжарах: что известно
- Протесты и столкновения в Новых Санжарах на Полтавщине разгорелись 20 февраля, когда стало известно, что именно туда привезут эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев.
- В тот же день самолет со здоровыми украинцами и иностранцами из Уханя приземлился в Харькове. Оттуда эвакуированных автобусами повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары".
- Там все эвакуированные проведут 14 дней в обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не заболел.
- Якобы местные жители взбунтовались против прибытия эвакуированных: устроили массовые протесты с блокированием дорог и стычками с правоохранителями.
- Силовикам под вечер удалось оттеснить от дороги блокировщиков, поэтому все 7 автобусов с эвакуированными заехали в медцентр.
- В столкновениях пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
Полиция задержала 24 человек и открыла 5 дел по факту столкновений. Впоследствии 23 задержанных отпустили, а 1 лицо находится под стражей.