Столкновения в Новых Санжарах имели политическую поддержку, – Зеленский

Президент считает, что события в новых Санжарах произошли не только из-за неадекватной реакции местных жителей, но и из-за политики. Такую же версию событий выдвинул председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Речь идет не только о столкновениях на Полтавщине, но и в Тернопольской области, сообщает Интерфакс Украина.

К слову: Зеленский о столкновениях в Новых Санжарах: Казалось, что Украина – это Средневековье

Аргументом "за" в отношении этой мысли может быть то, что большинство задержанных протестующих в Новых Санжарах не являются местными жителями. Это подтвердил пресс-секретарь полтавской полиции Юрий Сулаев изданию "Коло".

Да, были люди на машинах с номерами из других областей. Если говорить об этом, то 16 из 24-х были неместными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение,

– рассказал Сулаев.

Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов говорит, что к протестам также причастны местные бизнесмены, которые могут потерять доходы.

"Они боятся потерять прибыли, которые ранее постоянно получали от коррупционных схем. Чтобы сохранить свою коррупционную ренту, они перешли к откровенной дестабилизации, к антигосударственной деятельности, которая угрожает национальной безопасности.

Важно! Все 24 человека, которые были задержаны за столкновения, идентифицированы. 23 отпустили домой, еще 1 находится под стражей. По состоянию на утро 21 февраля ситуация в Новых Санжарах спокойная. Правоохранители Полтавщины несут службу в усиленном режиме.

Президент также спрогнозировал, что этих самых людей вскоре можно будет увидеть на акциях против земельной реформы. В некоторых из так называемых активистов местные издания узнали "фермеров из Херсона", которые выступали на акциях против земельной реформы.

Смотрите видео протестов и столкновений в Новых Санжарах:

Протесты и столкновения в Новых Санжарах: что известно