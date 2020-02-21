Зеленский о столкновениях в Новых Санжарах: Казалось, что Украина – это Средневековье

Президент отреагировал на события 20 февраля в Новых Санжарах. Массовые стычки, огонь и бросание камнями в автобусы, по мнению Зеленского, свидетельствуют о регрессе в нашем обществе.

Такое мнение Владимир Зеленский высказал на церемонии награждения победителей грантов Украинского фонда стартапов, сообщает Интерфакс Украина.

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Президент считает, что события в Новых Санжарах показали Украину далеко не с лучшей стороны.

Мы постоянно говорим, что Украина – это Европа. Так вот, вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы – Европа эпохи Средневековья, к сожалению,

– отметил он.

Ранее о реакции президента на столкновения рассказала его пресс-секретарь Юлия Мендель. В эфире канала "1+1" она рассказала, что президент воспринял беспорядки близко к сердцу. Хотя при том фактически был готов к внеплановым нюансам и прецедентам.

Как на протесты отреагировали другие представители власти

Смотрите видео протестов и столкновений в Новых Санжарах:

Столкновения в новых Санжарах: коротко