Зеленский о столкновениях в Новых Санжарах: Казалось, что Украина – это Средневековье
Президент отреагировал на события 20 февраля в Новых Санжарах. Массовые стычки, огонь и бросание камнями в автобусы, по мнению Зеленского, свидетельствуют о регрессе в нашем обществе.
Такое мнение Владимир Зеленский высказал на церемонии награждения победителей грантов Украинского фонда стартапов, сообщает Интерфакс Украина.
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Президент считает, что события в Новых Санжарах показали Украину далеко не с лучшей стороны.
Мы постоянно говорим, что Украина – это Европа. Так вот, вчера, откровенно вам скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы – Европа эпохи Средневековья, к сожалению,
– отметил он.
Ранее о реакции президента на столкновения рассказала его пресс-секретарь Юлия Мендель. В эфире канала "1+1" она рассказала, что президент воспринял беспорядки близко к сердцу. Хотя при том фактически был готов к внеплановым нюансам и прецедентам.
Как на протесты отреагировали другие представители власти
- Министр МВД Арсен Аваков отметил, что в провокациях могут быть виноваты местные бизнесмены и даже власть.
- Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил столкновения недостаточной коммуникацией власти с людьми. Он предположил, что протесты могут возобновиться.
- Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что такой реакции на возвращение земляков не было ни в одной стране, в которую эвакуировали людей из Китая.
- Председатель Полтавского облсовета Александр Беленький сказал, что ему стыдно за действия своих земляков.
- Олег Синєгубов – председатель облгосадминистрации, отметил, что узнал об эвакуации в Новые Санжары в последний момент – утром 20 февраля. А по словам местных депутатов, подготовка как местной власти, так и населения могла бы быть более тщательной.
Смотрите видео протестов и столкновений в Новых Санжарах:
Столкновения в новых Санжарах: коротко
- Когда жители Новых Санжар узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их поселок, то еще вечером 19 февраля устроили массовые протесты и блокирование дорог. Протесты продолжались до вечера 20 февраля.
- Из-за ухудшения ситуации на место съехались полиция и Нацгвардия с бронетехникой.
- Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.
- Вечером силовики оттеснили людей от дороги, чтобы сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными.
- Местные бросали камнями в автобусы с возгласами:"Позор". Эвакуированные в ответ показывали сердца.
- В конце концов, все автобусы заехали в медцентр, а эвакуированные люди там разместились.
- В результате столкновений в целом пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
- Полиция задержала 24 человек и открыла 2 дела по факту массовых беспорядков. Задержанным грозит до 8 лет заключения.