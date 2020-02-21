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      Зеленський про сутички в Нових Санжарах: Здавалося, що Україна – це Середньовіччя

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      Зеленський обурився протестами у Нових Санжарах / скриншот з відео Офісу Президента

      Президент відреагував на події 20 лютого у Нових Санжарах. Масові сутички, запалення вогнища та кидання камінням в автобуси, на думку Зеленського, свідчать про регрес у нашому суспільстві.

      Таку думку Володимир Зеленський висловив на церемонії нагородження переможців грантів Українського фонду стартапів, повідомляє Інтерфакс Україна.

      До теми: Як Зеленський стежив за ситуацією в Нових Санжарах

      Президент вважає, що події у Нових Санжарах показали Україну далеко не з кращого боку.

      Ми постійно говоримо, що Україна – це Європа. Так от, учора, відверто вам скажу, в деяких епізодах здавалося, що ми – Європа епохи Середньовіччя, на жаль",
      – зазначив він.

      Раніше про реакцію президента на сутички розповіла його прессекретарка Юлія Мендель. В ефірі каналу "1+1" вона розповіла, що президент сприйняв сутички близько до серця. Хоча при тому фактично був готовим до позапланових нюансів і прецедентів. 

      Як на протести відреагували інші представники влади

      Дивіться відео протестів і сутичок у Нових Санжарах:

      Сутички в Нових Санжарах: коротко

      • Коли жителі Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнє селище, то ще ввечері 19 лютого влаштували масові протести та блокування доріг. Протести тривали до вечора 20 лютого.
      • Через погіршення ситуації на місце з'їхалися поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.
      • Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.
      • Ввечері силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.
      • Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували серця.
      • Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а евакуйовані люди там розмістилися.
      • Внаслідок сутичок загалом постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.
      • Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Офіс Президента Юлія Мендель Володимир Зеленський Коронавірус 2020 Новини України Нові Санжари Новини Полтави
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