Зеленський про сутички в Нових Санжарах: Здавалося, що Україна – це Середньовіччя

Президент відреагував на події 20 лютого у Нових Санжарах. Масові сутички, запалення вогнища та кидання камінням в автобуси, на думку Зеленського, свідчать про регрес у нашому суспільстві.

Таку думку Володимир Зеленський висловив на церемонії нагородження переможців грантів Українського фонду стартапів, повідомляє Інтерфакс Україна.

До теми: Як Зеленський стежив за ситуацією в Нових Санжарах

Президент вважає, що події у Нових Санжарах показали Україну далеко не з кращого боку.

Ми постійно говоримо, що Україна – це Європа. Так от, учора, відверто вам скажу, в деяких епізодах здавалося, що ми – Європа епохи Середньовіччя, на жаль",

– зазначив він.

Раніше про реакцію президента на сутички розповіла його прессекретарка Юлія Мендель. В ефірі каналу "1+1" вона розповіла, що президент сприйняв сутички близько до серця. Хоча при тому фактично був готовим до позапланових нюансів і прецедентів.

Як на протести відреагували інші представники влади

Дивіться відео протестів і сутичок у Нових Санжарах:

Сутички в Нових Санжарах: коротко