Зеленський про сутички в Нових Санжарах: Здавалося, що Україна – це Середньовіччя
Президент відреагував на події 20 лютого у Нових Санжарах. Масові сутички, запалення вогнища та кидання камінням в автобуси, на думку Зеленського, свідчать про регрес у нашому суспільстві.
Таку думку Володимир Зеленський висловив на церемонії нагородження переможців грантів Українського фонду стартапів, повідомляє Інтерфакс Україна.
До теми: Як Зеленський стежив за ситуацією в Нових Санжарах
Президент вважає, що події у Нових Санжарах показали Україну далеко не з кращого боку.
Ми постійно говоримо, що Україна – це Європа. Так от, учора, відверто вам скажу, в деяких епізодах здавалося, що ми – Європа епохи Середньовіччя, на жаль",
– зазначив він.
Раніше про реакцію президента на сутички розповіла його прессекретарка Юлія Мендель. В ефірі каналу "1+1" вона розповіла, що президент сприйняв сутички близько до серця. Хоча при тому фактично був готовим до позапланових нюансів і прецедентів.
Як на протести відреагували інші представники влади
- Міністр МВС Арсен Аваков зазначив, що у провокаціях можуть бути винними місцеві бізнесмени і навіть влада.
- Прем’єр-міністр Олексій Гончарук пояснив сутички недостатньою комунікацією влади з людьми. Він припустив, що протести можуть поновитися.
- Заступник міністерки охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що такої реакції на повернення земляків не було в жодній країні, у яку евакуйовували людей з Китаю.
- Голова Полтавської облради Олександр Біленький сказав, що йому соромно за дії своїх земляків.
- Олег Синєгубов – голова облдержадміністрації, зазначив, що дізнався про евакуацію в Нові Санжари в останній момент – вранці 20 лютого. А за словами місцевих депутатів, підготовка як місцевої влади, так і населення могла б бути ретельнішою.
Дивіться відео протестів і сутичок у Нових Санжарах:
Сутички в Нових Санжарах: коротко
- Коли жителі Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнє селище, то ще ввечері 19 лютого влаштували масові протести та блокування доріг. Протести тривали до вечора 20 лютого.
- Через погіршення ситуації на місце з'їхалися поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.
- Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.
- Ввечері силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.
- Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували серця.
- Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а евакуйовані люди там розмістилися.
- Внаслідок сутичок загалом постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.
- Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.