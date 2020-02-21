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      Сутички у Нових Санжарах мали політичну підтримку, – Зеленський

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      У протестах в Нових Санжарах Зеленський вбачає політичну провокацію / poltava.to

      Президент вважає, що події у Нових Санжарах сталися не лише через неадекватну реакцію місцевих мешканців, а й через політику. Таку ж версію подій висунув голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

      Йдеться не лише про сутички на Полтавщині, а і зокрема у Тернопільській області, повідомляє Інтерфакс Україна.

      До слова: Зеленський про сутички в Нових Санжарах: Здавалося, що Україна – це Середньовіччя

      Аргументом "за" щодо цієї думки може бути те, що більшість затриманих протестувальників у Нових Санжарах не є місцевими жителями. Це підтвердив прессекретар полтавської поліції Юрій Сулаєв виданню "Коло".

      Так, були люди на машинах з номерами з інших областей. Якщо говорити про це, то 16 з 24-ох були немісцевими, сказати точну кількість не можу, але приблизно таке співвідношення,
      – розповів Сулаєв.

      Водночас голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов каже, що причетні до протестів також місцеві бізнесмени і політичні угруповування, які можуть втратити прибутки.

      "Вони бояться втратити прибутки, які раніше постійно отримували від корупційних схем. Щоб зберегти свою корупційну ренту, вони перейшли до відвертої дестабілізації, до антидержавної діяльності, яка загрожує національній безпеці.

      Важливо! Всі 24 особи, які були через сутички затримані, ідентифіковані. 23 відпустили додому, ще 1 перебуває під вартою. Станом на ранок 21 лютого ситуація в Нових Санжарах спокійна. Правоохоронці Полтавщини несуть службу в посиленому режимі.

      Президент також спрогнозував, що цих самих людей незабаром можна буде побачити на акціях проти земельної реформи. У декому з так званих активістів місцеві видання впізнали "фермерів з Херсона", які виступали на акціях проти земельної реформи.

      Дивіться відео протестів і сутичок у Нових Санжарах
       

      Протести і сутички в Нових Санжарах: що відомо

      • Протести і сутички в Нових Санжарах на Полтавщині спалахнули 20 лютого, коли стало відомо, що саме туди привезуть евакуйованих з Уханя українців та іноземців.
      • Того ж дня літак зі здоровими українцями та іноземцями з Уханя приземлився в Харкові. Звідти евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари".
      • Там всі евакуйовані проведуть 14 днів на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не занедужав.
      • Місцеві, начебто, жителі збунтувалися проти прибуття евакуйованих: влаштували масові протести з блокуванням доріг та сутичками з правоохоронцями.
      • Силовикам під вечір вдалося відтіснити від дороги блокувальників, тож усі 7 автобусів з евакуйованими заїхали до медцентру.
      • У сутичках постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
      • Поліція затримала 24 людей та відкрила 5 справ за фактом сутичок. Згодом 23 затриманих відпустили, а 1 особа перебуває під вартою.
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      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Здоров'я Новини політики Новини Полтави Нові Санжари Новини Здоров'я
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