Столкновения возле Одесского медуниверситета: много пострадавших и задержанных: – фото, видео
В следствии масштабных столкновений возле Одесского национального медицинского университета травмы получили 28 человек, еще 51 – задержаны.
Конфликт произошел из-за того, что отправленное в отставку руководство не хочет оставлять должности.
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Как сообщило местное издание "Думская", в здание университета ворвались сторонники бывшего ректора Валерия Запорожана и пытались сорвать заседание Наблюдательного совета университета.
Из-за столкновений пострадали 28 человек
Неизвестные использовали слезоточивый газ и таки сорвали заседание.
Столкновения возле Одесского медуниверситета: видео
Впоследствии аноним сообщил о заминировании помещения и всех эвакуировали. Правоохранители доставили в отделение полиции полсотни людей, те дают объяснения. Предварительно их действия квалифицируют как хулиганство.
Баррикады в Одесском медуниверситете
К слову, столкновения между сторонниками бывшего ректора Валерия Запорожана и назначенным Минздравом руководством происходят не впервые. В декабре 2018 года Одесский национальный медицинский университет заявил о рейдерском захвате ректората. Тогда в Минздраве заявили, что здание взяли под охрану сторонники Запорожана.
Что известно о смене руководства медуниверситета?
Валерия Запорожана Минздрав уволил с должности еще в 2018 году. Причиной стало нарушение трудового договора, в частности, из-за не допуска комиссии Министерства здравоохранения к проведению проверки. На его место назначили исполняющего обязанности ректора Владлену Дубинину.