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      Столкновения возле Одесского медуниверситета: много пострадавших и задержанных: – фото, видео

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      Столкновения возле медуниверситета Одессы
      Столкновения возле медуниверситета Одессы / dumskaya.net

      В следствии масштабных столкновений возле Одесского национального медицинского университета травмы получили 28 человек, еще 51 – задержаны.

      Конфликт произошел из-за того, что отправленное в отставку руководство не хочет оставлять должности.

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      Как сообщило местное издание "Думская", в здание университета ворвались сторонники бывшего ректора Валерия Запорожана и пытались сорвать заседание Наблюдательного совета университета.

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      Из-за столкновений пострадали 28 человек

      Неизвестные использовали слезоточивый газ и таки сорвали заседание.

      Столкновения возле Одесского медуниверситета: видео

      Впоследствии аноним сообщил о заминировании помещения и всех эвакуировали. Правоохранители доставили в отделение полиции полсотни людей, те дают объяснения. Предварительно их действия квалифицируют как хулиганство.

      одеса сутичкиБаррикады в Одесском медуниверситете

      К слову, столкновения между сторонниками бывшего ректора Валерия Запорожана и назначенным Минздравом руководством происходят не впервые. В декабре 2018 года Одесский национальный медицинский университет заявил о рейдерском захвате ректората. Тогда в Минздраве заявили, что здание взяли под охрану сторонники Запорожана.

      Что известно о смене руководства медуниверситета?
      Валерия Запорожана Минздрав уволил с должности еще в 2018 году. Причиной стало нарушение трудового договора, в частности, из-за не допуска комиссии Министерства здравоохранения к проведению проверки. На его место назначили исполняющего обязанности ректора Владлену Дубинину.

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      Теги: Новости Украины Полиция Протесты Министерство здравоохранения Украины Образование Новости Одессы
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