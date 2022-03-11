Столтенберг напомнил Турции, что ждет санкции против России от всех членов НАТО

Страны НАТО массово вводят санкции против агрессорки России. Однако Турция к пакету ограничений не присоединяется.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что санкции против России должны быть введены всеми государствами-членами НАТО. В интервью политик отметил, что ожидает этого.

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Мы можем вынудить Россию заплатить цену. Я также передал этот вопрос господину Чавушоглу (главе МИД Турции – 24 канал). Турция играет здесь ключевую роль,

– подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что Турция предоставляет Украине "ключевые мощности, которые очень важны на этом этапе". Заметим, что речь идет об оружии.

Ранее представитель турецкого президента Ибрагим Калин объяснял, почему Анкара не вводит санкции против Москвы – государство хочет оставить канал для диалога, ведь другие страны "сжигают мосты".

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