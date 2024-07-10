"Пока что рано": Столтенберг назвал главную причину, почему Украину не приглашают в НАТО

Украина не получит приглашение стать членом Альянса во время саммита НАТО, который проходит в Вашингтоне. Сейчас страны-члены не достигли консенсуса относительно присоединения нашей страны.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в кулуарах саммита НАТО во время подхода к прессе. Он также добавил, что пока сложно сказать, когда Украина станет членом Альянса, передает 24 Канал.

Важно В Вашингтоне проходит юбилейный саммит НАТО: какие заявления уже сделали страны-члены Альянса

Столтенберг рассказал, когда Украина может стать членом Альянса

Генсек НАТО объяснил, что Украина не может стать членом Альянса, ведь страны не достигли консенсуса в этом вопросе. Только после того, как все страны-члены предоставят согласие, Украина сможет получить приглашение. В то же время он не стал говорить, когда это может произойти.

Чтобы пригласить новую страну в НАТО, нам нужен консенсус. Все страны-члены согласны, что Украина станет членом НАТО, но пока рано говорить, когда это точно произойдет,

– заявил Столтенберг.

Он также добавил, что Украина делает четкие и конкретные шаги, а потому – становится все ближе к членству. Вместе с тем Столтенберг отметил, что 10 июля в декларации НАТО утвердят формулировку о вступлении Украины в Альянс.