Столтенберг не исключил того, что Украине могут предоставить самолеты для самозащиты

Страны Альянса не будут напрямую вмешиваться в войну, которую начала Россия против Украины. Однако союзники не исключают возможности передачи Украине боевых самолетов для самозащиты.

Об этом сегодня сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Также среди обсуждаемых тем – увеличение и ускорение предоставления военной помощи Украине.

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Министры обороны НАТО могут обсудить передачу истребителей

На совместной встрече, которая состоится 14 – 15 февраля, министры обороны стран НАТО обсудят возможность предоставления Украине современных истребителей. При этом союзники оборонного Альянса не будут напрямую вмешиваться в войну России в Украине.

Нам нужно различать два подхода. Одна вещь – это то, что мы много обсуждали в прошлом году, вопрос о том, должна ли НАТО создать запретную для полетов зону в Украине и отправить самолеты НАТО, чтобы обеспечить ее. Тогда это было бы прямое участие НАТО. Это совсем другое, чем то, что сейчас обсуждается, а именно возможность для стран-членов НАТО поставлять самолеты украинцам, чтобы они могли ими пользоваться,

– сообщил Генсек НАТО.

Как пояснил Столтенберг, партнеры не исключают передачи ВСУ боевых самолетов, которые помогут в самозащите государства. Кроме того, он добавил, что на повестке дня встречи будет увеличение военной помощи и ускорение ее доставки в Украину.

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Украине нужно оружие, чтобы защититься во время нового наступления

Генсек НАТО отметил срочность оказания военной поддержки Украине. По словам Столтенберга, Россия уже начала свое обещанное новое масштабное наступление.

Владимир Путин ясно дал понять, что он не желает мира. Чтобы цинические цели российского агрессора не оправдались, Альянс должен действовать решительно и быстро.

Спустя почти год после вторжения президент Путин не готовится к миру. Он начинает новые наступления,

– констатировал Столтенберг.

Украина должна получить все необходимое для защиты вооружения как можно быстрее. Победа России будет иметь ужасные последствия для мира, поэтому союзники должны сделать все, чтобы это предотвратить.