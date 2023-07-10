Столтенберг объяснил, когда Украина получит приглашение в НАТО, и выступил за отмену ПДЧ

В преддверии саммита НАТО генсек Альянса Йенс Столтенберг объяснил, когда Украина получит приглашение в военный союз. Он заявил, что страны-члены рассмотрят стремление Украины быть членом НАТО.

Столтенберг заявил, что союзники могут предоставить приглашение Киеву о вступлении, когда согласуют, что условия членства Украины отвечают необходимым потребностям. Соответствующее заявление Столтенберг сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой накануне саммита в Вильнюсе, пишет 24 Канал.

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Украина может вступить в НАТО без ПДЧ

Генсек выразил надежду, что Альянс согласует, что продвижение Украины в НАТО может быть без аспектов ПДЧ.

Мы предоставим соответствующее приглашение Украине и присоединение к Альянсу, когда члены НАТО согласуют, что условия соответствуют необходимым потребностям,

– сказал Столтенберг.

По его словам, союзники "усилят поддержку Украины, чтобы приблизить ее к НАТО". В этом контексте, как сказал Столтенберг, страны-члены будут теснее сотрудничать.

Также он рассказал, что решения будут касаться того, чтобы приблизить Украину к членству в Альянсе, включая многолетний пакет поддержки, переход ВСУ на оборудование стандартов НАТО.

"Мы обеспечим полную взаимосовместимость ВСУ со странами-членами НАТО. Также включаем поддержку в разминировании, горюче-смазочных материалах, медоборудовании. Увеличим наши политические связи. Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационной встрече нового Совета Украина – НАТО", – добавил Столтенберг.

Президент Литвы поддержал вступление Украины в НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина должна стать членом НАТО, поэтому Альянс должен решить, как обеспечить ее присоединение.

Украина должна стать членом НАТО. Время обещаний истекло, надо смотреть, как это обеспечить,

– сказал он.

Науседа отметил, что НАТО – это очень крепкий альянс, поэтому он должен обеспечивать единство и солидарность. Он также добавил, что все попытки разъединить его потерпели неудачу.

"НАТО – организация консенсуса. Я надеюсь, что мы сможем прийти к компромиссу в этом вопросе. Важно, чтобы завтра – послезавтра были приняты решения, которые бы сделать так, чтобы членство Украины в НАТО было не теорией, а практической возможностью", – резюмировал президент Литвы.

Что Украина ожидает от саммита НАТО