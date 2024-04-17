Такое заявление Генсек Альянса озвучил после встречи с премьер-министрами Нидерландов, Дании и Чехии. Очевидно он обеспокоен сложностями, с которыми по состоянию на сейчас сталкиваются Вооруженные Силы Украины на фронте.

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"Присылайте больше Украине"

Йенс Столтенберг убежден в том, что государства-члены Североатлантического альянса должны ставить в приоритет предоставление большего количества военной помощи Украине, а уже потом выполнять цели по расходам на собственную оборону.

В частности, он отметил решение Нидерландов и Дании предоставить нашему государству дополнительную военную поддержку, о которой они уже объявили на днях. Также чиновник похвально отозвался о чешской инициативе по поиску дополнительных артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины.

Однако Украина нуждается в большем. Поэтому, если перед союзниками стоит выбор между выполнением целей НАТО по расходам на оборону и предоставлением Украине больше помощи, мой сигнал четкий – присылайте больше Украине,

– заявил Столтенберг.

В то же время Генеральный секретарь Альянса из всего вышеупомянутого списка выделил Данию, которая передала Украине все свои артиллерийские системы, но также и имеет четкие цели относительно их пополнения.

Сотрудничество со стороны стран НАТО для поддержки Украины

Недавно Столтенберг выразил уверенность, что страны НАТО согласуют долгосрочное соглашение о финансировании Украины до июля, хотя некоторые государства-члены Альянса на этой неделе выразили сомнения относительно этого.

Речь идет о новом пятилетнем фонде поддержки Украины. Генсек НАТО ожидает, что страны-союзники уже к июлю согласуют его. По его словам, военная поддержка является жизненно важной, чтобы выгнать российские войска из Украины.

Столтенберг проведет Совет НАТО – Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 17 апреля заявил, что заседание Совета Украина – НАТО по запросу президента Владимира Зеленского состоится в пятницу, 19 апреля, и будет посвящено насущным потребностям Киева в вооружении.

Столтенберг также уточнил, что Совет Украина – НАТО состоится на уровне министров обороны "для обсуждения насущных потребностей в большей поддержке Украины", в нем также примет участие украинский президент Владимир Зеленский.