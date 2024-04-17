Украинский лидер в интервью журналистке PBS NewsHour отметил, что план по уничтожению России существует, и он очень прост, передает 24 Канал.

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План победы существует

Прежде всего, президент объяснил позицию. в которой сейчас находится наше государство. Он напомнил, что украинцы борются с большой армией, и поэтому им очень сложно.

Зеленский отметил, что Кремль не жалеет людей, их бросают в штурмы не подготовленными. Оккупанты не такие обученные, как наши ребята. Впрочем, их большое количество.

Москва имеет не только неограниченное количество людей, но и много снарядов. Президент отметил, что в поставках оружия России очень помогает Иран. В частности, ежемесячно Тегеран передавал стране – агрессорке по 350 "Шахедов", которые та потом выпускала по Украине.

Скажите мне, пожалуйста, как можно воевать было с этими тысячами (снарядов, дронов – 24 Канал), если у тебя нет оружия, которое их сбивает,

– поинтересовался Зеленский.

Вспомнил президент и за то, что враг имеет значительное преимущество в небе. Самолеты оккупантов из Крыма бьют по нам на расстояниях более 300 километров.

В то же время Зеленский заверил, что план победы над Россией существует, и он понятен и совсем не сложный.

План он очень простой. Он понятен, и он есть. Есть конкретное оружие, которое нужно, чтобы идти вперед. Есть конкретное оружие, чтобы защитить небо. Есть конкретные средства, чтобы разблокировать небо, чтобы люди шли вперед,

– пояснил глава государства.

По словам Зеленского, все партнеры знают, в чем нуждается Украина, и имеют на руках это вооружение.

Преимущество врага значительно