Український лідер в інтерв'ю журналістці PBS NewsHour наголосив, що план зі знищення Росії існує, і він дуже простий, передає 24 Канал.
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План перемоги існує
Передусім, президент пояснив позицію. в якій наразі перебуває наша держава. Він нагадав, що українці борються з великою армією, і тому їм дуже складно.
Зеленський зазначив, що Кремль не шкодує людей, їх кидають у штурми не підготовленими. Окупанти не такі навчені, як наші хлопці. Втім, їх велика кількість.
Москва має не лише необмежену кількість людей, але й багато снарядів. Президент наголосив, що у постачанні зброї Росії дуже допомагає Іран. Зокрема, щомісяця Тегеран передава країні – агресорці по 350 "Шахедів", які та потім випускала по Україні.
Скажіть мені, будь ласка, як можна воювати було з цими тисячами (снарядів, дронів – 24 Канал), якщо у тебе не має зброї, яка їх збиває,
– поцікавився Зеленський.
Згадав президент і за те, що ворог має значну перевагу у небі. Літаки окупантів з Криму б'ють по нас на відстанях у понад 300 кілометрів.
Водночас Зеленський запевнив, що план перемоги над Росією існує, і він зрозумілий і зовсім не складний.
План він дуже простий. Він зрозумілий, і він є. Є конкретна зброя, яка потрібна, щоб йти уперед. Є конкретна зброя, щоб захистити небо. Є конкретні засоби, щоб розблокувати небо, щоб люди йшли вперед,
– пояснив глава держави.
За словами Зеленського, усі партнери знають, чого потребує Україна, і мають на руках це озброєння.
Перевага ворога значна
- Зеленський заявив, що наші захисники потерпають від браку боєприпасів. Наразі співвідношення артилерійських снарядів становить 1 до 10.
- За словами глави держави, ця перевага надає можливості ворогові відтісняти захисників з позицій щодня.
- Він зазначив, що аби витримати російський наступ, Україна щонайменше повинна мати таку саму кількість снарядів, як і її суперник.
- Щодо літаків, то тут противник переважає у 30 разів.