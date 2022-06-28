Путин получит еще большее присутствие НАТО у российских границ, - Столтенберг

Россия решила угрожать НАТО продолжительной войной в Украине. Также Кремль начал расстраиваться из-за решения Альянса усилить свой восточный фланг.

Россия надеялась на то, что сможет нападать на суверенные страны и не сопротивляться. Оккупанты кричат, что НАТО их окружает, ведь оборонный Альянс вокруг кафиров не устраивает.

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Россия получит еще большее присутствие НАТО у своих границ

Глава российского МИД сделал громкое заявление о том, что война против Украины будет продолжаться до тех пор, пока НАТО будет предоставлять ВСУ оружие. Также он указал на то, что расширение Альянса Кремль считает недопустимым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что учитывать заявления России никто не будет. Соответствующее заявление он сделал после того, как Турция дала "зеленый свет" Швеции и Финляндии на присоединение к Альянсу и подписала с ними соответствующий меморандум.

Происходящее сейчас – самый быстрый процесс присоединения к НАТО, и это четкий месседж президенту России Владимиру Путину о том, что дверь НАТО открыта,

– сказал Столтенберг.

Также он добавил, что Путин потребовал прекратить расширение Альянса, но после нападения на Украину он "получит больше НАТО у своих границ".

Ранее Путин потребовал от НАТО прекратить расширение на Восток и вывести свой контингент из стран Балтии и Восточной Европы. Безумный диктатор надеялся на скорый захват Украины и дальнейшую захватническую кампанию, но героические ВСУ поломали все его планы.

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