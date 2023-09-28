Результаты очевидны, – Зеленский об успешном сотрудничестве с НАТО

Украина сотрудничает с НАТО в разных областях. Результаты этой успешной работы очевидны, ведь наша страна усиливает оборону и усовершенствует тактику применения оружия Альянса.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он также рассказал, в каких областях сотрудничает наша страна с Альянсом.

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Успешно действуют оборонные коалиции

После совместных переговоров, Столтенберг и Зеленский провели брифинг. Главными темами обсуждения во время встречи были полномасштабная война, развязанная Россией, и поддержка Украины западными партнерами. Особое внимание было уделено вопросу будущего нашей страны в НАТО.

В ходе брифинга после встречи Зеленский подчеркнул, что победа Украины в войне даст мир и безопасность не только украинцам, но и жителям других стран мира. Кроме того, президент подчеркнул, что сотрудничество с Альянсом дает успешные результаты.

Результаты нашего сотрудничества – они очевидны. Созданы и успешно действуют оборонные коалиции, в том числе танковая, авиационная и другие, усиливающие нашу защиту. Есть надежное сотрудничество в разных областях: от разведок до киберзащиты. Украина успешно применяет и усовершенствует тактику применения оружия Альянса,

– подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский сообщил, что институты работают как на уровне Украина-НАТО, так и на двустороннем. Президент Украины подчеркнул, что реальность стала доказательством того, что членство нашей страны в Альянсе будет абсолютно естественным, ведь Украина будет усиливать НАТО.

Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом

В Киев 28 сентября прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с необъявленным визитом. Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Известно, что они обсудили ход военных действий в Украине, а также военную помощь Вооруженным Силам. Отдельно обратили внимание на вопрос усиления противовоздушной обороны Украины на фоне атак российских беспилотников. Кроме того, это обусловлено тем, что Россия может возобновить удары по энергетическим объектам во время отопительного сезона.