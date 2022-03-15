Байден 24 марта приедет в Брюссель на внеочередной саммит НАТО из-за ситуации в Украине

Йенс Столтенберг созывает на 24 марта внеочередной саммит НАТО из-за ситуации в Украине. На нем будет присутствовать и американский лидер Джо Байден.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в сети, что созывает на 24 марта внеочередной саммит Альянса, который состоится в Брюсселе.

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Столтенберг созывает саммит НАТО

"Мы рассмотрим вторжение России в Украину, нашу решительную поддержку Украины и дальнейшее усиление сдерживания и обороны НАТО", – сообщил генсек Альянса.

Он подчеркнул, что в это критическое время Северная Америка и Европа должны продолжать держаться вместе.

На саммите будет присутствовать Байден

В то же время миссия США при НАТО информирует, что в Брюссель на саммит прибудет и американский президент.

Джо Байден прибудет в штаб Альянса на следующей неделе, чтобы принять участие во внеочередной встрече лидеров стран-членов НАТО,

– говорится в сообщении.

Напомним, украинские власти с начала полномасштабной войны России против Украины просят НАТО помочь закрыть небо. Однако Альянс не соглашается на это, аргументируя свою позицию нежеланием идти на открытый конфликт с Россией.

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