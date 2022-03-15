Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив у мережі, що скликає на 24 березня позачерговий саміт Альянсу. Він відбудеться у Брюсселі.
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Столтенберг скликає саміт НАТО
"Ми розглянемо вторгнення Росії в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше посилення стримування й оборони НАТО", – повідомив генсек Альянсу.
Він наголосив, що у цей критичний час Північна Америка та Європа повинні продовжувати триматися разом.
На саміті буде присутній Байден
Водночас Місія США при НАТО інформує, що у Брюсселі на саміті буде присутній і американський президент.
Джо Байден прибуде до штабу Альянсу наступного тижня, щоб взяти участь у позачерговій зустрічі лідерів країн-членів НАТО,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українська влада від початку повномасштабної війни Росії проти України просить НАТО допомогти закрити небо. Однак Альянс не погоджується на це, аргументуючи свою позицію небажанням йти на відкритий конфлікт з Росією.
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