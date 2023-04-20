НАТО готовит для Украины поддержку самолетов и бронетехники, – Столтенберг на саммите городов и регионов
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Киеве заверил, что Альянс продолжит поддерживать Украину, в том числе оказывая военную помощь. Столтенберг выразил уверенность, что Украина победит в войне и в конечном итоге станет частью НАТО.
Соответствующее заявление генсек НАТО сделал во время Международного саммита городов и регионов, пишет 24 Канал. Столтенберг заявил, что упорная борьба украинцев за свободу вдохновила весь мир.
Смотрите также Новая глава в отношениях Украина – НАТО: Столтенберг и Зеленский встретились в Киеве
Альянс предоставил Украине военную помощь на 65 миллиардов евро
Он выразил соболезнования за каждого украинца, потерявшего жизнь из-за войны из России. "Для меня была честь возложить венки на мемориале украинским воинам", – сказал генсек НАТО.
Столтенберг поприветствовал мэров из Парижа, Таллина, Утрехта и других городов, приехавших на саммит в Киев.
У Украины есть сильные друзья и НАТО тоже является другом Украины. Когда вы будете нуждаться – мы будем рядом,
– добавил он.
Столтенберг напомнил, что после того, как Россия в 2014 году аннексировала Крым, Альянс мобилизовал помощь Украине, включая поддержку командного управления, логистики и модернизации ВСУ.
По его словам, страны НАТО научили десятки тысяч украинских военных. Кроме того, с февраля 2022 года Альянс предоставил Украине военную помощь на 65 миллиардов евро.
Теперь мы готовим поддержку самолетов, бронированной техники – она сменит обстановку на фронте,
– заявил Столтенберг.
Он рассказал, что посетил Бучу, где был умилен, увидев доказательства ужасных преступлений России. Также генсек упомянул о заминированных территориях, разминирование которых займет немало времени. Столтенберг заверил, что Украина не будет сама на этом пути.
Столтенберг в Буче и Киеве почтил жертв войны / Фото пресс-служба НАТО
"В НАТО мы фокусируемся на потребностях Украины после войны", – сказал он и добавил, что нужно сделать все, чтобы Россия никогда не воевала с Украиной.
Генсек сообщил, что НАТО работает над многолетней инициативой поддержки Украины, которая поможет нашей стране пройти от эпохи советской техники до оружия образцов НАТО.
"Украинское будущее у НАТО", – подчеркнул Столтенберг и добавил, что Украина не сама, поскольку Альянс рядом. "И мы будем помогать вам бороться против агрессии. Украина победит!", – резюмировал он.
Вопросы членства Украины в НАТО обсудят в Вильнюсе
- Йенс Столтенберг заверил, что НАТО поможет Украине стать частью Североатлантического союза. Он сообщил, что Владимир Зеленский во время встречи с ним поднял вопросы членства Украины в НАТО и гарантий безопасности.
- По его словам, вопрос вступления Украины в НАТО члены Альянса обсудят на саммите в июле 2023 года, который состоится в Вильнюсе.
- Генсек ожидает, что на саммите в Вильнюсе члены НАТО подтвердят долгосрочную поддержку Украины.