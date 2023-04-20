НАТО готовит для Украины поддержку самолетов и бронетехники, – Столтенберг на саммите городов и регионов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Киеве заверил, что Альянс продолжит поддерживать Украину, в том числе оказывая военную помощь. Столтенберг выразил уверенность, что Украина победит в войне и в конечном итоге станет частью НАТО.

Соответствующее заявление генсек НАТО сделал во время Международного саммита городов и регионов, пишет 24 Канал. Столтенберг заявил, что упорная борьба украинцев за свободу вдохновила весь мир.

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Альянс предоставил Украине военную помощь на 65 миллиардов евро

Он выразил соболезнования за каждого украинца, потерявшего жизнь из-за войны из России. "Для меня была честь возложить венки на мемориале украинским воинам", – сказал генсек НАТО.

Столтенберг поприветствовал мэров из Парижа, Таллина, Утрехта и других городов, приехавших на саммит в Киев.

У Украины есть сильные друзья и НАТО тоже является другом Украины. Когда вы будете нуждаться – мы будем рядом,

– добавил он.

Столтенберг напомнил, что после того, как Россия в 2014 году аннексировала Крым, Альянс мобилизовал помощь Украине, включая поддержку командного управления, логистики и модернизации ВСУ.

По его словам, страны НАТО научили десятки тысяч украинских военных. Кроме того, с февраля 2022 года Альянс предоставил Украине военную помощь на 65 миллиардов евро.

Теперь мы готовим поддержку самолетов, бронированной техники – она сменит обстановку на фронте,

– заявил Столтенберг.

Он рассказал, что посетил Бучу, где был умилен, увидев доказательства ужасных преступлений России. Также генсек упомянул о заминированных территориях, разминирование которых займет немало времени. Столтенберг заверил, что Украина не будет сама на этом пути.

Столтенберг в Буче и Киеве почтил жертв войны / Фото пресс-служба НАТО

"В НАТО мы фокусируемся на потребностях Украины после войны", – сказал он и добавил, что нужно сделать все, чтобы Россия никогда не воевала с Украиной.

Генсек сообщил, что НАТО работает над многолетней инициативой поддержки Украины, которая поможет нашей стране пройти от эпохи советской техники до оружия образцов НАТО.

"Украинское будущее у НАТО", – подчеркнул Столтенберг и добавил, что Украина не сама, поскольку Альянс рядом. "И мы будем помогать вам бороться против агрессии. Украина победит!", – резюмировал он.

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