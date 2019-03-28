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      Столтенберг будет руководить НАТО дополнительных 3 года

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      Столтенберг будет руководить НАТО дополнительных 3 года - детали
      Йенсу Столтенбергу продлили срок пребывания в должности генсека НАТО до 2022 года / Getty Images

      Йенс Столтенберг будет генсекретарем НАТО до 30 сентября 2022 года, то есть 3 дополнительных года. Продлить мандат Столтенберга договорились члены Североатлантического Альянса.

      "Союзники выразили свою поддержку работе генерального секретаря по адаптации и модернизации НАТО и обеспечения его соответствия будущему", – сообщили в пресс-службе НАТО.

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      Столтенберг назвал такое решение честью для себя.

      "Вместе мы будем продолжать адаптировать и модернизировать наш Альянс, чтобы обеспечить его соответствие будущему", – написал генсек НАТО в Twitter.

      Какие отношения у Столтенберга с Украиной?7 февраля Верховная Рада окончательно закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Об этом решении Столтенберг отозвался одобрительно. Он сказал, что Североатлантический альянс будет стремиться помогать Украине двигаться по пути евроатлантической интеграции, модернизировать ВСУ, проводить реформы, в частности бороться с коррупцией, ведь Киев – важный партнер для НАТО. А еще Столтенберг тогда призвал страны-члены НАТО помочь Украине на двустороннем уровне.

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      Теги: Новости политики НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг
      Источник: 24 канал
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