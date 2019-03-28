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      Столтенберг керуватиме НАТО додаткових 3 роки

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      Єнсу Столтенбергу продовжили термін перебування на посаді генсека НАТО до 2022 року
      Єнсу Столтенбергу продовжили термін перебування на посаді генсека НАТО до 2022 року / Getty Images

      Єнс Столтенберг буде генсекретарем НАТО до 30 вересня 2022 року, тобто 3 додаткових роки. Продовжити мандат Столтенберга домовилися члени Північноатлантичного Альянсу.

      "Союзники висловили свою підтримку роботі генерального секретаря з адаптації та модернізації НАТО та забезпечення його відповідності майбутньому", – повідомили у прес-службі НАТО.

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      Столтенберг назвав таке рішення честю для себе.

      "Разом ми продовжуватимемо адаптувати та модернізувати наш Альянс, щоб забезпечити його відповідність майбутньому", – написав генсек НАТО у Twitter.

      Які стосунки у Столтенберга з Україною? 7 лютого Верховна Рада остаточно закріпила у Конституції курс України в ЄС і НАТО. Про це рішення Столтенберг відгукнувся схвально. Він сказав, що Північноатлантичний альянс прагнутиме допомагати Україні рухатися шляхом євроатлантичної інтеграції, модернізовувати ЗСУ, проводити реформи, зокрема боротися з корупцією, адже Київ – важливий партнер для НАТО. А ще Столтенберг тоді закликав країни-члени НАТО допомогти Україні на двосторонньому рівні.

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      Теги: Новини політики НАТО Єнс Столтенберг Генсек НАТО
      Джерело: 24 канал
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