россия ведет войну на истощение, зима будет сложной, – генсек НАТО на саммите Крымской платформы

В Украине продолжается второй онлайн-саммит Крымской платформы. Выступить перед его участниками имел возможность и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стал одним из спикеров Крымской платформы. Он отметил, как важно помочь Украине одержать победу над российскими оккупантами, передает 24 канал.

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Сильная Украина – залог Евроатлантической безопасности

Как отметил Столтенберг, путин очень сильно ошибался, считая, что сможет диктовать свои условия с помощью силы. Украина показала просто невероятную способность противиться брутальной агрессии, защищаться, отвоевывать свою территорию, а также наносить россии очень тяжелые потери.

Генсек НАТО подчеркнул, что Североатлантический союз полностью солидарен с Украиной, поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность, а также право защищать свою землю и выбирать свой путь в будущее.

НАТО оказывает и будет продолжать оказывать Украине гуманитарную, финансовую, политическую и военную поддержку. Столтенберг заявил, что постоянно просит партнеров предоставлять ВСУ больше оружия, в котором они нуждаются.

Зима наступает, зима будет тяжелая, и идет война на истощение. Это борьба воли и логистики, поэтому мы должны делать все, чтобы Украина победила. Мощная и стабильная Украина – это залог Евроатлантической безопасности,

– подчеркнул генсек НАТО.

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