Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. В то же время в Минобороны Великобритании также отказались комментировать использование Storm Shadow.

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Как Умеров прокомментировал удар Storm Shadow

Мы используем все средства для защиты нашей страны, поэтому мы не будем вдаваться в детали. Но мы просто даем понять, что мы способны и можем ответить,

– заявил Умеров.

Он также отметил, что Украина будет защищаться и давать отпор врагу всеми доступными средствами.

В то же время представитель Министерства обороны Великобритании также отказался прокомментировать использование ракет Storm Shadow для удара по Курской области.

Напомним, что по информации издания Defence Express, под удар мог попасть населенный пункт Марьино Курской области, где мог располагаться "узел связи" России. Также в результате атаки могли ликвидировать северокорейских генералов.