Британско-французские ракеты уже хорошо зарекомендовали себя во время войны в Украине, в частности ими был уничтожен штаб черноморского флота России в оккупированном Севастополе. Какие российские города могут оказаться под ударом – разбирался 24 Канал.

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Какие города в зоне досягаемости Storm Shadow

Операционная дальность ракет Storm Shadow/SCALP-EG достигает 560 километров. Конечно, это практический потолок, и все же, теоретически на таком расстоянии ракеты способны поражать цели. Если союзники предоставят разрешение на удары этими ракетами по России, тогда в зоне поражения окажется немало регионов России. С учетом линии фронта по состоянию на сентябрь 2023 года, в зоне досягаемости дальнобойных ракет будут:

  • Белгородская область и город Белгород;
  • Курская область и город Курск;
  • Брянская область и город Брянск;
  • Смоленская область и город Смоленск;
  • Орловская область и город Орел;
  • юг Псковской области;
  • Тверская область и город Тверь;
  • Калужская область и город Калуга;
  • Тульская область и город Тула;
  • Московская область и город Московская область и город Москва;
  • Рязанская область и город Рязань;
  • Липецкая область и город Липецк;
  • восток Тамбовской области и город Тамбов;
  • Воронежская область и город Воронеж;
  • Ростовская область и город Ростов-на-Дону;
  • Волгоградская область и город Волгоград;
  • Республика Калмыкия и город Элиста;
  • Краснодарский край и города Ейск, Приморско-Ахтарск, Краснодар и Сочи;
  • республика Адыгея;
  • Карачаево-Черкесия и город Черкесск;
  • Ставропольский край и город Ставрополь.

Куда могут достать ракеты Storm Shadow
Куда могут достать ракеты Storm Shadow / Инфографика 24 Канала

Конечно, как и Москва, так и Сочи являются теоретически достижимыми для этих ракет. Сейчас свою эффективность они демонстрируют на расстоянии до 300 километров и довольно успешно, поэтому особое внимание Ростову-на-Дону, Воронежу, Орлу, и Ейску.

Напомним, что по данным западных СМИ, ближайшее время США и Великобритания могут снять ограничения по применению дальнобойного оружия Украины по территории России. Сейчас это оружие, в частности и Storm Shadow Силы обороны могут использовать для ударов по целям на временно оккупированной территории Украины.