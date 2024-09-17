Британсько-французькі ракети уже добре зарекомендували себе під час війни в Україні, зокрема ними було знищено штаб чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі. Які російські міста можуть опинитися під ударом – розбирався 24 Канал.
Цікаво Під прицілом Кримський міст і сама Росія: куди дістають ракети Storm Shadow
Які міста в зоні досяжності Storm Shadow
Операційна дальність ракет Storm Shadow/SCALP-EG сягає 560 кілометрів. Звісно, це практична стеля, та все ж, теоретично на такій відстані ракети здатні уражати цілі. Якщо союзники нададуть дозвіл на удари цими ракетами по Росії, тоді в зоні ураження опиниться чимало регіонів Росії. З урахуванням лінії фронту станом на вересень 2023 року, в зоні досяжності далекобійних ракет будуть:
- Бєлгородська область та місто Бєлгород;
- Курська область та місто Курськ;
- Брянська область і місто Брянськ;
- Смоленська область і місто Смоленськ;
- Орловська область і місто Орел;
- південь Псковської області;
- Тверська область і місто Твер;
- Калузька область і місто Калуга;
- Тульська область і місто Тула;
- Московська область і місто Москва;
- Рязанська область і місто Рязянь;
- Липецька область і місто Липецьк;
- схід Тамбовської області і місто Тамбов;
- Воронезька область і місто Воронєж;
- Ростовська область і місто Ростов-на-Дону;
- Волгоградська область і місто Волгоград;
- Республіка Калмикія і місто Еліста;
- Краснодарський край та міста Єйськ, Приморсько-Ахтарськ, Краснодар і Сочі;
- республіка Адигея;
- Карачаєво-Черкесія і місто Черкеськ;
- Ставропольський край та місто Ставрополь.
Куди можуть дістати ракети Storm Shadow / Інфографіка 24 Каналу
Звісно, як і Москва, так і Сочі є теоретично досяжними для цих ракет. Зараз свою ефективність вони демонструють на відстані до 300 кілометрів й доволі успішно, тому особлива увага Ростову-на-Дону, Воронєжу, Орлу, та Єйську.
Нагадаємо, що за даними західних ЗМІ, найближчим часом США та Велика Британія можуть зняти обмеження щодо застосування далекобійної зброї Україною по території Росії. Зараз цю зброю, зокрема і Storm Shadow Сили оборони можуть використовувати для ударів по цілях на тимчасово окупованій території України.